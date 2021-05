Madrid. España levantó en la medianoche del sábado al domingo el estado de alarma vigente desde octubre, permitiendo a sus habitantes salir de sus regiones para airearse y reencontrarse con allegados tras meses de importantes restricciones.

En muchas regiones también supuso la caída del toque de queda imperante durante meses en un país con una agitada vida nocturna y horarios tardíos, con cenas que comienzan pasadas las 22 horas y se alargan a menudo hasta la madrugada.

Gritos, aplausos, música e incluso algún petardo estallaron en Barcelona cuando los relojes marcaron la medianoche y cientos de jóvenes salieron de sus casas hacia la playa, donde se improvisó una fiesta sin demasiadas precauciones frente al covid.

"Parece fin de año", decía atónito Oriol Corbella, de 28 años, que había salido a pasear con su pareja por la noche. "Es volver un poco a la normalidad, recuperar libertad, pero hay que tener en cuenta que el virus sigue aquí", decía algo atónito ante el jolgorio organizado en la playa barcelonesa.

En Madrid, en la estación de Atocha, Laura esperaba con lágrimas en los ojos a familiares que llegaban de la región de Castilla la Mancha. "Hace ocho meses que no los veo, siento mucha emoción".

Blanca Valls se muere de ganas por irse a Galicia. "Estaba hasta los cojones de no poder salir (de la región de Madrid), me he sentido frustrada, atada, sin libertad", dijo esta diseñadora de joyas de 46 años.

Argentina Enríquez, estudiante mexicana de 37 años, se declaraba "impaciente" por poder partir al campo. "Nos vamos en auto, el plan es quedar en una casa rural, hacer una barbacoa con amigos, tocar música, hacer una caminata", decía.

Aun así, las autoridades españolas advirtieron a la población, cansada y enojada por más de un año de restricciones, del riesgo de una relajación excesiva y pidió seguir aplicando las medidas de higiene y distanciamiento social.