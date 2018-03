Washington. El Presidente Donald Trump defendió vigorosamente sus recientes restricciones a la inmigración, mientras se extienden protestas por todo Estados Unidos, alegando que: Para ser claro: esto no es una prohibición antimusulmana, como los medios de comunicación están informando falsamente . Para mostrar su estado de tranquilidad dijo: Todo va bien . Y en los aeropuertos, el caos.

Por su parte, el secretario de Prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, defendió la manera en que la Casa Blanca desplegó las restricciones de inmigración.

En una entrevista con el programa Morning Joe de MSNBC, Spicer dijo que los funcionarios dieron prioridad a la seguridad del pueblo estadounidense, por lo que se abstuvieron de telegrafiar lo que iban a hacer. Reconoció la forma secreta en la que tuvimos que hacer esto y dijo que era por razones de seguridad .

Alegó que de otra manera la gente habría corrido a los aeropuertos para tratar de eludir la nueva prohibición.

En una conferencia telefónica con reporteros, un funcionario de alto rango describió la aplicación de la medida como una historia de éxito a gran escala al afirmar que el decreto se puso en marcha de manera impecable y con extraordinario profesionalismo .

Sin embargo, la situación es confusa en aeropuertos de todo el mundo y en la noche del domingo el gobierno parecía haberse retractado en cuanto a cómo se aplicaría la orden a ciertos grupos como los residentes con permanencia legal en Estados Unidos.

El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, dijo en un comunicado que ante la ausencia de información que indique una seria amenaza para la seguridad y el bienestar públicos, la residencia podría ser un factor decisivo en nuestra decisión caso por caso .

El mundo protesta

ALEMANIA: La canciller alemana Angela Merkel denunció el carácter antimusulmán del decreto antiimigración. La lucha necesaria contra el terrorismo no justifica de ninguna manera generalizar la sospecha contra las personas en función de su creencia, en este caso, las personas de fe musulmana o en función de su origen , dijo Merkel en declaraciones a la prensa.

IRAK: El Ministerio iraquí de Relaciones Exteriores pidió a Estados Unidos que revise su decisión calificada de errónea . Al mismo tiempo, los diputados iraquíes votaron una moción pidiendo al gobierno que aplicara la reciprocidad con Estados Unidos si Washington no daba marcha atrás sobre el decreto.

YEMEN: El gobierno dijo que la decisión de Trump alentaba el extremismo . La única manera de lograr la victoria en la lucha contra el terrorismo es a través del diálogo y no construyendo barreras , dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores.

FRANCIA: En visita a Irán, el ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Marc Ayrault, pidió la anulación del decreto. Creo que sería de sentido común anular esta decisión, denunciando una situación inaceptable y muy penalizadora para las personas afectadas .

ESTADOS UNIDOS: Varios diplomáticos estadounidenses protestaron de forma oficial contra el decreto, utilizando un mecanismo formal, llamado Canal de Disenso, para contestarlo, informó el departamento de Estado sin dar detalles del contenido del texto ni el número de diplomáticos que lo firmaron.

ISRAEL: El gobierno indicó que buscaba aclarar si el decreto de Trump afectaba a las decenas de miles de israelíes nacidos en los países nombrados por el decreto.

ONU: Durante la 28ª Cumbre de la Unión Africana en Etiopía, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, criticó el cierre de numerosas fronteras. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el jordano Zeid Ra’ad al Hussein, denunció por su parte un decreto contrario a los derechos humanos.

OCI: La Organización de la Cooperación Islámica, que reúne 57 países, denunció un decreto que refuerza el extremismo y el terrorismo . La OCI exhortó a Trump a reconsiderar su decisión.

GRAN BRETAÑA: Más de un millón de británicos firmaron una carta para pedir que Donald Trump no visite el país, en particular, no quieren que la Reina Isabel lo reciba en una visita de Estado. La primera ministra, Theresa May confirmó que la visita no se suspenderá.

LUXEMBURGO: El primer ministro, Xavier Bettel, estimó que el decreto era contrario a nuestros valores, que se basan en la solidaridad, la libertad, el respeto y la paz .

ITALIA: Italia envió un señal de esperanza a los refugiados al recibir en Roma a 41 sirios que pedían asilo a través de los corredores humanitarios formados por comunidades cristianas y apoyados por las autoridades italianas. En un año, a través de ese proyecto, 540 sirios han llegado legalmente a Italia, precisaron los organizadores.

IATA: La Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA, por su sigla en inglés) pidió a la administración estadounidense que aclare rápidamente sus medidas antiinmigración para poner fin a la confusión causada a las compañías aéreas y los viajeros.

Estas reacciones se agregaron a las críticas formuladas el domingo por Sudán, Irán, la Liga Árabe, Canadá, Indonesia, Francia, Reino Unido, Bélgica, Suecia, Holanda, República Checa, Polonia y Suiza.

Obama

El expresidente estadounidense Barack Obama apoyó las protestas en todo el país por la nueva política migratoria del gobierno de Donald Trump y denunció la discriminación religiosa, dijo su vocero Kevin Lewis.

Obama tiene una divergencia fundamental con la idea de discriminación contra personas a raíz de su fe o religión , declaró Lewis.