Lima.- El congreso peruano rechazó el martes dar su apoyo al jefe del gabinete de ministros del presidente Martín Vizcarra, desatando una crisis política en medio de un repunte de los casos de coronavirus, en una sorpresiva decisión que obliga al mandatario a conformar en los próximos días un nuevo equipo de Gobierno.

El voto de confianza al primer ministro Pedro Cateriano, designado a mediados de julio, fue rechazado por 54 legisladores del fragmentado Congreso, mientras que 37 dieron su respaldo y 34 se abstuvieron, tras una maratónica sesión parlamentaria que comenzó en la mañana del lunes.

Vizcarra, en un mensaje transmitido por televisión, criticó duramente al Congreso que, según el mandatario, "por primera vez en 20 años niega su apoyo a un gabinete conformado hace menos de un mes".

"El congreso decidió agregar otra crisis más en perjuicio de todos los peruanos", afirmó. "El cálculo político que no busca el bienestar de la población no será aceptado, los acomodos bajo intereses particulares no nos hará retroceder", agregó.