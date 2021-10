Bogotá, Colombia.- Iván Duque, presidente de Colombia, dio a conocer que en los tres años de su mandato se ha logrado atraer 32,000 millones de dólares de inversión extranjera en más de 610 proyectos.

“Somos una nación que entiende que no es posible construir progreso sin empresas y que no se puede generar la solidez democrática si no hay respeto a la iniciativa privada”, señaló el mandatario durante la inauguración del Investment Summit 2021, la cumbre de inversionistas extranjeros, organizada por ProColombia.

La ubicación geográfica y los beneficios fiscales a los que tienen acceso las empresas que ingresan a Colombia son el principal atractivo.

Participamos en apertura del #ColombiaInvestmentSummit2021 de @PROCOLOMBIACO, con trascendentales anuncios para el país. Durante nuestro Gobierno hemos logrado atraer inversión extranjera por 32.000 millones de dólares en más de 610 proyectos. Avanzamos en la #ReactivaciónSegura pic.twitter.com/QdchlWeM83 — Iván Duque ���� (@IvanDuque) October 20, 2021

Duque recordó que derivado de las visitas oficiales a España, Estados Unidos y Brasil se invertirán 6,000 millones de dólares adicionales al país durante los próximos dos o tres años.

“Como lo veíamos una semana atrás en Nueva York, más de 2,000 millones de dólares en inversión, en 11 mega proyectos, o como lo veíamos semanas atrás en Madrid, donde más de 1,300 millones de dólares empezaban a alimentar el deseo de estar en Colombia”.

Detalló que Colombia es un país que tiene estabilidad institucional y un respeto por el emprendimiento, y ha sido “fundado por los principios de la propiedad privada”.

La sociedad debe defender la democracia, la empresa y el emprendimiento, del populismo y la demagogia. Ante #ColombiaInvestmentSummit2021 ratificamos nuestro apoyo, impulso, confianza e invitación a la inversión y la generación de empleo, esto es creer y apostar por Colombia. pic.twitter.com/xYUr9hHm5F — Iván Duque ���� (@IvanDuque) October 20, 2021

“Esto demuestra que somos una economía resiliente, que ha tomado las decisiones correctas en el momento correcto”.

Investment Summit espera inversiones por 8,000 millones de dólares

El Investment Summit 2021 busca la reactivación económica y sostenibilidad del país, así como la atracción de 8,000 millones de dólares de inversión extranjera por medio de 150 proyectos.

El evento que se realiza del 20 al 26 de octubre en Bogotá, Colombia, contará con más de 300 empresas internacionales provenientes de Europa, Asia, Latinoamérica y Centroamérica.

“Esperamos que los 150 proyectos que serán presentados puedan atraer al país en el corto y mediano plazo, 8,000 millones en inversión extranjera”, detalló Flavia Santoro, presidenta de ProColombia.

Entre las industrias que participarán están la de energía, renovables y agroindustria, industrias 4.0, químicos y ciencias de la vida, turismo, manufacturas e infraestructura.

kg