Colombia extradita a EU a hermano de senadora oficialista

Bogotá. El gobierno de Colombia extraditó ayer a Estados Unidos a Álvaro Córdoba, hermano de la senadora oficialista Piedad Córdoba, requerido en una corte por cargos de narcotráfico, informó la Policía Nacional.

Córdoba, solicitado por la corte del Distrito Sur de Nueva York de los Estados Unidos por el cargo de concierto para importar narcóticos, fue entregado esposado a agentes de la DEA, la agencia estadounidense antidrogas y abordó bajo fuertes medidas de seguridad un avión en una base aérea de la policía ubicada en el aeropuerto de Bogotá.

El hermano de la política, quien fue extraditado con otras cinco personas, había sido capturado en febrero del año pasado en la ciudad de Medellín.

"Soy inocente (...) las pruebas entregadas por Estados Unidos son ilícitas (...) Nunca he traficado armas ni narcóticos, no he pertenecido a ningún grupo insurgente, al igual que mi familia", dijo Córdoba a la emisora Blu Radio el 13 enero.

Pese a sus críticas en la campaña electoral contra la extradición, Gustavo Petro, quien en agosto asumió como el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, ha autorizado varias extradiciones, la mayoría a Estados Unidos.

Petro planteó al asumir el poder un cambio de la estrategia de la lucha contra las drogas y una política de paz total para silenciar los fusiles y acabar con un violento conflicto de casi seis décadas que ha dejado al menos 450,000 muertos solo entre 1985 y 2018.