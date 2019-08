Washington. El pasado viernes por la noche Ismail B. Ajjawi aterrizó en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston por motivos de estudios. Iniciaría el primer año en la Universidad de Harvard.

El estudiante palestino de 17 años nunca logró salir del aeropuerto.

The Harvard Crimson informó que funcionarios estadounidenses detuvieron a Ajjawi durante ocho horas. Después de haberlo sometido a un interrogatorio, revocaron su visa y lo enviaron a su casa en el Líbano. ¿Por qué?

De acuerdo al propio Ajjawi, un oficial de inmigración afirmó que “encontró a personas conocidas (de Ajjawi) publicando en redes sociales puntos de vista políticos que se oponen a Estados Unidos”, aunque no descubrió nada de lo que Ajjawi había publicado.

“Después de cinco horas, me llamó a una habitación y me comenzó a gritar. Dijo que había encontrado en mi lista de amigos publicaciones sobre puntos de vista políticos que se oponen a Estados Unidos”, escribió Ajjawi, describiendo lo que sucedió después de que el oficial revisara sus dispositivos electrónicos. “Respondí que yo no tenía nada que ver con esas publicaciones y que no me gustaban, y le dije que no debería ser responsable de lo que otros publican”, añadió.

El vocero de la Universidad de Harvard, Jonathan L. Swain, dijo sobre el caso: “La universidad está trabajando estrechamente con la familia del estudiante y las autoridades para resolver este asunto para que pueda unirse a sus compañeros”.