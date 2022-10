Brasileños en México participaron en el balotaje para elegir a su nuevo presidente

Los brasileños volvieron el domingo a las urnas para votar por el presidente que dirigirá la economía más grande de América Latina durante los próximos cuatro años. Tras un ciclo electoral polarizado, el ganador heredará tiempos económicos globales desafiantes y enfrentará el malestar social interno.

El embajador de Brasil en México, Fernando Estellita Lins de Salvo Coimbra, destacó que los resultados del balotaje permitirán avanzar a un nuevo ciclo de cuatro años y se apoyará a quien los ciudadanos elijan.

“Las elecciones ocurren con mucha tranquilidad. Es importante realizar este ejercicio electoral y democrático”, destacó tras emitir su voto en la segunda vuelta electoral en el Centro Cultural Brasil-México.

Carlos, un brasileño quien lleva cinco años trabajando en México, opinó que es importante que regrese la izquierda al poder ya que ha habido mejores avances respecto al mandato de ultraderecha de Jair Bolsonaro.

“Luiz Inácio Lula da Silva puede corregir las malas políticas de Jair Bolsonaro, se necesita apoyar a los más vulnerables. Tengo esperanza en él”, comentó.

Claudia, quien radica en México desde hace 20 años, consideró que el poder judicial debe ser imparcial, ya que hay mucha censura a medios de comunicación y personas, y que el Tribunal Superior Electoral debe asegurar una elección justa.

“Hay muchos problemas acumulados desde hace 30 años, obras paradas, problemas en el sector salud. Gane quien gane tiene que mejorar la seguridad pública, el sistema de salud e infraestructura”, dijo.

Sofía, una ama de casa, aseguró que Jair Bolsonaro no se merece seguir en el poder ya que ha demostrado que no sabe dirigir al país y no sabe escuchar a los ciudadanos.

Por su parte, Paulo de 32 años, aseguró que Bolsonaro ha sido víctima de difamación en el exterior pues según el actual mandatario cuenta con el mayor apoyo en Brasil.

Al menos 3,950 brasileños en México están registrados para votar. La votación es obligatoria en Brasil.

