AMLO sacrificaría cumbre por decisión de diputados

Ciudad de México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que consultará sobre la posibilidad de cancelar la cumbre de la Alianza del Pacífico, debido que el Congreso de Perú le negó al presidente Pedro Castillo viajar a México.

“Voy a hacer unas consultas el día de hoy (ayer), que se cancele el encuentro de los países de la Alianza del Pacífico, porque no le dieron permiso de asistir al presidente del Perú y entonces vamos a posponer o vamos a buscar otra opción”, dijo AMLO.

El jefe del Ejecutivo explicó que, actualmente, él es el presidente temporal de dicha alianza y le corresponde al presidente peruano el tomar la presidencia pro tempore.

El evento se realizaría el próximo 25 de noviembre en la República mexicana, pero López Obrador expresó que no tenía sentido realizarse si no asistía Pedro Castillo.

El mandatario indicó que iba a sondear la posibilidad de realizar el encuentro en Perú.

AMLO demuestra su desinterés

En opinión del periodista Diego Salazar, a pesar de que el Congreso de Perú tiene la facultad constitucional de conceder los permisos de viaje del presidente Castillo, quien encara investigaciones de presunta corrupción, cometió un error al negarle el permiso de poder asistir a este tipo de eventos.

“El Congreso está utilizando esa atribución como una arma de control político para castigar al presidente aduciendo un peligro de fuga”, consideró.

También expresó no entender la postura de AMLO de plantear la cancelación de la cumbre por la ausencia de Castillo ya que todos los gobiernos tienen cancilleres que pueden representar a los presidentes. El canciller peruano no necesita permiso para viajar.

“Creo que es otra parte más del teatro propagandístico del presidente López Obrador (…) está aprovechando esta situación para hacer un ejercicio más de propaganda, de confrontación y de solidarizarse con Castillo. Y a eso se le suma que al presiente mexicano en realidad no le interesan este tipo de cumbres. No hay un interés genuino, la política exterior mexicana es prácticamente un desastre, no existe”, aseveró.

Aunque se desconoce si la decisión de AMLO es unilateral, el periodista destacó que de ser así “se trata de un hecho irresponsable, así no se manejan las relaciones internacionales, menos en organismos supranacionales”.

Por otra parte, La Nación publicó que el presidente argentino Alberto Fernández está molesto con AMLO por su comportamiento que tuvo luego de que el brasileño Illan Goldfajn fuera elegido como director del BID.

