No sólo el rapero Kanye West le ha retirado su apoyo al presidente Donald Trump. Twitter se está llenando de más y más comentarios y declaraciones de personas que votaron por Trump pero que, a menos de un mes de que hubiera asumido la presidencia de Estados Unidos, están cambiando de opinión. Incluso, semanas antes de que Trump llegara a la Casa Blanca, muchos de sus seguidores ya le habían dado la espalda.

A Erica Baguma, una estudiante de tercer año de Antropología en la University of King’s College, en Canadá, se le ocurrió la idea de recopilar todos los tuits de las personas que votaron por Trump pero que están comenzando a sentirse arrepentidos de haberlo hecho y así nació @Trump_Regrets, una cuenta de Twitter en la que Baguma colecciona todos estos tuits.

Sus seguidores están avergonzados por su forma de tuitear. Es muy poco profesional ... Creo que pensaron que se detendría después de las elecciones , explica Baguma en una entrevista con The Charlatan.

Quienes votaron por Trump, pero han dejado de apoyarlo, argumentan una variedad de razones que van desde su forma de tuitear; las personas que eligió para conformar su gabinete; su postura bélica; su rechazo a perseguir a Hillary Clinton; el trato que le ha dado a Rusia a Israel; la oposición al veto para los migrantes musulmanes de siete países que impuso y la relación entre la figura presidencial y su familia.

Estos son 20 tuits de personas que se arrepintieron de haber votado por Donald Trump:

1. Estoy perdiendo la fe en usted

Señor, estoy perdiendo la fe en usted .

@realDonaldTrump Sir I am losing faith in you! — Celina Cortez (@CelineCortez1) 15 de diciembre de 2016

2. No queremos guerra

@realDonald Trump Yo pensé que no querías guerra, esa es la primera razón por la que tus seguidores votaron por ti, y no por la promotora de la guerra Clinton, ¿recuerdas? .

@realDonaldTrump I thought you didn't want war, that's 1 reason your supporters voted for you, and not war mongering Clinton, remember?? — Tipper (@yipper_merry) 22 de diciembre de 2016

3. Si no va a perseguir a Hillary, quiero mi voto de vuelta

Si @CNN está reportando una declaración verdadera en la que Trump dice que no perseguirá a Hillary, quiero mi voto de vuelta debido a que ya falló .

If @CNN Is Reporting A Factual Statement In Which Trump Said He Wouldn't Pursue Hillary I Want My Vote Back Due To Failure Already. — Salty Saltine (@Heff8281) 22 de noviembre de 2016

4. Esa es una mentira...

@real Donald Trump esa es una maldita mentira

Yo voté por ti

Haz tu maldito trabajo y deja este sinsentido .

@realDonaldTrump that is a fucking lie... I voted for you... Do your fucking job and stop this bullshit — Michael Morehead (@M_Morehead2002) 27 de diciembre de 2016

5. Trabajadores mineros arrepentidos

Estos votantes mineros respaldaron a Donald Trump. Ahora están preocupados por perder Obamacare .

6. ¿Qué ha hecho Israel por Estados Unidos?

@realDonaldTrump Voté por ti y me arrepiento antes de que hayas ocupado la oficina. Además de costarnos miles de millones, qué ha hecho Israel por EU .

@realDonaldTrump I voted for you and I regret it before you get take office. Besides costing the US billions what has Israel done for the US — Tom Donovan (@TomDono82526643) 28 de diciembre de 2016

7. Crece, tienes 70 años

Eres una vergüenza, voté por ti y ¿esto es lo que haces con tu tiempo? En serio. Crece. ¡¡Tienes 70 años !!

@realDonaldTrump you're an embarrassment. I voted for you and this is what you do with your time? Seriously. Grow up. UR 70 years old!! — keith (@Doanertoque) 31 de diciembre de 2016

8. A nadie le importa The Apprentice

@realDonaldTrump ¡Callate idiota! Voté por ti y ya me estoy preguntando por qué. Haz tu trabajo y cállate. A nadie le importa The Apprentice .

@realDonaldTrump shut up you idiot! I voted for you and I'm already wondering why. Do your job and shut up. No one cares about apprentice — Joe (@JoeAccetturo) 6 de enero de 2017

9. Dijiste que ellos pagarían el muro primero

@realDonaldTrump Voté por ti porque durante la campaña dijiste que ellos pagarían primero. Ahora nosotros pagamos y ¿esperamos a que ellos paguen después? Booo .

@realDonaldTrump I voted for you but during the campaign you sounded like they would pay first. Now we pay & hope to get paid back?? Booo — Mike Moore (@MikeMoore1364) 6 de enero de 2017

10. Me avergüenzo de haber votado por ti

Voté por ti y después de tus constantes y desagradables tuits de odio, me avergüenzo de haberlo hecho .

@realDonaldTrump I voted for you and after your digusting constant hateful tweets, I am ashamed I did. — Susan Kuta (@SusanKuta2) 9 de enero de 2017

11. Lo vas a arruinar...

Voté por ti @POTUS, pero elimina los tuits de @realDonaldTrump. Vas a arruinarlo para nosotros, tenemos que seguir ganando .

I voted for you @POTUS but knock off the tweets from @realDonaldTrump and stop it. You are going to ruin it for us, we need to keep winning https://t.co/HgcmWuHqw7 — iSeeU (@grannyisfedup) 8 de febrero de 2017

12. Deja de tuitear

Deja de tuitear no es profesional y es vergonzoso. Voté por ti, actúa como presidente

@realDonaldTrump stop tweeting it is not professional and it's embarrassing I voted for you act like a president — Sherri Banks (@7ec2ed92507e463) 14 de enero de 2017

13. Estoy harto de tus mentiras

@realDonaldTrump Eres falso. Siento haber caído en tus mentiras y haber votado por ti. Sólo cierra tu boca ignorante. Estoy harto de tus tuits .

@realDonaldTrump you are fake. I'm sorry I fell for your lies and voted for you. Just shut your ignorant mouth. I'm sick of your tweets. — Alex S (@Alexp799) 16 de enero de 2017

14. Ella no está calificada para una posición tan importante

@realDonaldTrump Voté por ti y estoy seriamente decepcionada con esto!!!! Ella no está calificada en absoluto para esta importante posición! Remuévala .

@realDonaldTrump - I voted for you & seriously disappointed in this !!!! She is not qualified AT ALL for this important position! REMOVE HER https://t.co/9Qbwp2CkL3 — Danielle B (@danni_b14) 20 de enero de 2017

15. La gente te llama la marioneta de Bannon

Así que aquí tienes. La gente te llama la marioneta de Bannon. Él no pertenece a la NSC ... y yo voté por ti .

@realDonaldTrump So here you go. People calling you Bannon's puppet. He does NOT belong on the NSC...and I voted for you. pic.twitter.com/NjxiSDp31D — Marie AuBuchon (@songlibah) 30 de enero de 2017

16. El veto a inmigrantes no es la razón por la que voté por ti

@realDonaldTrump @POTUS tu orden ejecutiva de vetar a inmigrantes y refugiados de #EU no es por lo que voté por ti .

17. Deja de actuar como Hitler

@realDonaldTrump Deja de actuar como Hitler. Te apoyé todo el camino. Pero tus acciones me están avergonzando. La forma en que lo estás haciendo está mal .

@realDonaldTrump stop acting like Hitler. I supported you all the way. But your actions are making me ashamed. The way U R doing it is wrong — KORAKING (@Koraking) 4 de febrero de 2017

18. Deja de tuitear acerca del juez

@realDonaldTrump Eres el presidente ahora, y voté por ti. Deja de tuitear sobre este juez te estás haciendo un payaso tú mismo .

@realDonaldTrump You are President now, and I voted for you. Stop tweeting about this judge - you are beclowning yourself. https://t.co/53NJOnjtfe — Bri (@brianod61) 5 de febrero de 2017

19. No puedo creer que hayas defendido a Putin

@realDonaldTrump Simplemente no puedo creer que hayas defendido a Putin y avergonzado a Estados Unidos. Casi siento haber votado por ti .

@realDonaldTrump Just cannot believe you defended Putin & shamed America. Almost sorry I voted for you. — Robbie Patterson (@robbielptrsn) 6 de febrero de 2017

20. Voté por ti, no por tu hija

@realDonaldTrump ¿No estabas planeando ‘hacer lo correcto?’ Estaba harto de esta tontería de Ivanka. Voté por ti, no por tu hija liberal .

@realDonaldTrump Weren't you planning to "do the right thing?" Getting sick of this Ivanka crap. I voted for you, not your liberal daughter. — Sorcha (@lastelectron9) 8 de febrero de 2017

