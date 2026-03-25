Estos son los riesgos de deuda y falta de ahorro entre los jóvenes en México

Casi 3 de cada 10 consultas al historial crediticio en México (29.21%) provienen de jóvenes de la generación Z. Este grupo de personas suele ser más cauteloso con los productos financieros, pero sus tasas de atraso de pago alcanzan 25.9% en mujeres y 27.5% en hombres, colocándose entre las más altas del sistema financiero, de acuerdo con Círculo de Crédito.

La Generación Z comprende a las personas nacidas entre 1997 y 2012, es decir, jóvenes que actualmente tienen entre 14 y 29 años. A diferencia de generaciones anteriores, buscan acceso a crédito, pero también acumulan deudas récord en tarjetas, puesto que 15.3% de los integrantes de este grupo alrededor del mundo ha alcanzado su límite de solvencia económica, según la Reserva Federal de Nueva York.

En ese sentido la falta de conocimientos necesarios para gestionar su dinero resulta en la ausencia de planificación y ahorro sistemático para la jubilación, asegura Amelia Chávez, vicepresidenta de operaciones de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Y es que de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), sólo 3 de cada 10 jóvenes mexicanos ahorran para su retiro.

En palabras de la funcionaria, en lugar de ahorrar primero, suelen gastar y tratar de ahorrar lo que sobra, impidiéndoles construir un colchón financiero.

“Hoy te puedes sobreendeudar y puedes destinar tu capital al estar pagando únicamente deudas, ¿qué va a pasar el día de mañana? No vas a sobrevivir solamente con ayuda del gobierno y con la pensión que te genere estar cotizando en el régimen obligatorio”, explica la funcionaria.

Jóvenes, con altas tasas de retraso en pagos

De acuerdo con Círculo de Crédito, sociedad de información crediticia, sólo 1% de la Generación Z tiene acceso a un crédito hipotecario, lo que indica su pobre historial y su baja participación en el sistema financiero. Además, menos de 40% de estas personas tiene tarjeta de crédito.

“Entonces dicen, ‘hoy quiero llevar este nivel de vida, mañana empiezo a ahorrar.’ Y yo creo que el mañana no es lejano, es más bien cercano ir viendo para que el futuro inmediato pueda ser mucho más cómodo y pueda seguir teniendo esa estabilidad”, agrega Chávez en entrevista.

Agrega que esta generación tiene características únicas como la exposición a redes sociales, en concreto a estilos de vida idealizados que fomentan el gasto por encima de sus posibilidades económicas.

“Pues es que dicen para qué me preocupo hoy si me faltan 40 años, pero nunca es tarde. (...) Hoy preferimos o prefieren rentar, prefieren no tener un coche y mejor ando en Uber o mejor en transporte público, lo cual está bien, pero al final todo eso genera un gasto. (...) Pero creo que la perspectiva es que aquí cerca de mi trabajo, rento, estoy cómodo, el Uber todos los días. Ese nivel de vida que queremos llevar, pues lo tienes que sostener”, apunta.

A su vez, la funcionaria pública hizo la distinción con la transición a pagos digitales, la cual ha reducido la percepción del gasto, haciendo que sea más difícil controlar el dinero total que sale de tus cuentas. Cabe señalar que en México sólo el 37.3% de la población tiene acceso a un crédito formal, lo que indica que el acceso al crédito sigue siendo desigual, especialmente para quienes apenas comienzan su vida financiera, explica la sociedad de información crediticia.

Por ello, acompañar a estos jóvenes en sus primeras decisiones puede marcar la diferencia entre un historial vulnerable y uno que abra oportunidades a largo plazo y permita el ahorro sistemático, explica Chávez.

“Entonces, sí creo que hay que reforzar desde los niños y jóvenes esta información para que puedan tener la cultura del del ahorro justo, desde la Consar estamos haciendo campañas importantes para que todas estas personas que le llamamos son cuentas asignadas, acercarse a través de los medios que tenemos”, desarrolla en entrevista.

Asimismo, Chávez está de acuerdo con que la política pública debe tomar en cuenta la realidad del trabajo de los jóvenes: informalidad, jornadas freelance, ingresos variables o la falta de comprobantes de ingresos

El estrés de la imposibilidad de ahorrar

Según la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera 2023 (Ensafi), levantada por el Inegi, el 70% de los mexicanos de entre 18 y 29 años, es decir, alrededor de 16.1 millones de personas, vive bajo estrés financiero, en un nivel que va de moderado a alto, uno de los dos grupos con mayor incidencia, junto al de los adultos mayores (más de 65 años de edad).

En ese sentido, el reporte anual 2026 Deudas de los mexicanos: motivos, soluciones y retos, realizado por la reparadora de crédito Bravo, describe que 66% de los mexicanos lidia con ansiedad y 53% señaló padecer insomnio fruto de sus propias deudas financieras.

Ante ese panorama, Amelia Chávez aconseja a los jóvenes que: “tengan esa conciencia de destinar un porcentaje de sus ingresos, cualquiera que sea la modalidad independiente u obligatoria para ir teniendo esta cultura de ahorro. Y la cultura del ahorro no solamente te permite tener una mejor pensión, sino que te permite tener una estabilidad financiera en el presente, poder atender contingencias en el futuro y sobre todo un bienestar en edad adulta”.

Con educación financiera y disciplina, los jóvenes pueden construir un colchón monetario sólido, ahorrar para el retiro y acceder a mejores oportunidades en el sistema financiero, sostuvo Chávez. Por lo que concluyó que tener una cuenta afore y realizar aportaciones, o contratar un Plan Personal de Retiro (PPR), es un buen punto de partida para comenzar con el ahorro para el retiro.

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