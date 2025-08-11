Retailers lanzan tarjetas de débito para impulsar inclusión financiera en México

En México, grandes cadenas y plataformas del retail están lanzando sus propias tarjetas de débito como parte de una estrategia para expandir sus servicios financieros y promover la inclusión financiera en el país.

Estas compañías buscan integrar a millones de mexicanos que hoy no tienen acceso al sistema bancario tradicional, aprovechando su alcance, conocimiento del consumidor, ecosistemas digitales, explicaron especialistas.

“Hay varios atractivos al ingresar a este negocio, pero principalmente se trata de complementar su oferta, atraer más clientes, mejorar la experiencia de la compra, lograr mayor fidelización, y no menos importante, contar con un motor de ingresos adicional al negocio tradicional”, explicó Marco Aguilar, Financial Services IT Consulting Leader de EY Latin America.

Agregó que al tener un flujo transaccional importante de compras, tanto en el mundo físico como digital, el ofrecer este medio de pago “es un paso natural, para complementar su oferta de servicios financieros”.

Por lo que se están colocando como un competidor relevante para la industria financiera tradicional, principalmente con sus plataformas de pago online y aplicaciones digitales.

El especialista de EY Latin America recordó que las tarjetas de crédito fueron el primer paso que dieron la mayoría de las instituciones financieras no bancarias —incluidos los retailers— para presentar una oferta de productos y servicios más completa y atractiva para los clientes.

Nuevas modalidades de pago

Mercado Libre, a través de su plataforma Mercado Pago, dio el primer paso, al ofrecer una tarjeta de débito Mastercard vinculada directamente a la cuenta digital del usuario. Esta tarjeta permite realizar compras tanto en línea como en establecimientos físicos que acepten Mastercard,

En junio pasado, Amazon presentó Amazon Access, una cuenta de débito creada en alianza con Invex y Mastercard. No es la primera vez que la firma incursiona en estos servicios.

En 2018 lanzó Amazon Recarga junto con Banorte, una cuenta sin comisiones ni requisitos de saldo mínimo, que también buscaba facilitar el acceso a servicios financieros.

Por su parte, Walmart de México y Centroamérica alista el lanzamiento oficial de Cashi, su nueva cuenta de débito conectada al sistema SPEI. Actualmente mantiene una fase piloto con 20,000 clientes seleccionados.

La cadena de supermercados busca ampliar el acceso a servicios financieros, principalmente entre las personas con ingresos bajos o sin historial crediticio.

El CEO de Serta, Intelligence Partner, Óscar Balcázar, explicó que México representa un mercado importante para los servicios financieros debido a que hay un segmento relevante de la población no bancarizada, por lo que las cuentas de débito ofrecidas por los retailers representan una vía para incluirlos al sistema.

Alrededor del 50% de la población mayor de 18 años no tiene acceso a servicios financieros formales, de acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Mientras que la infraestructura consolidada y el profundo conocimiento que estas empresas del mundo retail tienen sobre los hábitos de compra de los consumidores les permite conectar de manera directa y efectiva con este segmento de la población.

Ese conocimiento, agregó Óscar Balcázar, permite ofrecer promociones, productos y servicios más personalizados, lo que incentiva aún más el consumo dentro del mismo ecosistema.

Además, crea una mayor fidelización o lealtad del cliente hacia estos retailers.

“Las tarjetas de débito suponen beneficios para el consumidor que típicamente no se acercaba a las plataformas digitales, ya que puede empezar a hacer compras en distintos lugares, no solo en la tienda original”, dijo Óscar Balcázar.

En ello coincidió Marco Aguilar, al explicar que los principales e-commerce cuentan dentro de sus plataformas con métodos de pago que faciliten la etapa final de la compra, logrando con ello reducir la tasa del tan temido “abandono del carrito de compras”.

“No podemos perder de vista que la tarjeta de débito no es el único medio de pago disponible en el ecosistema, también tenemos las Digital Wallets y los pagos A2A, cuyo objetivo también es la democratización de los productos y servicios financieros”, agregó.