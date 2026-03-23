Semana Santa 2026: actividades vacacionales se encarecen 16.5% y presionan gasto familiar

Las vacaciones de Semana Santa están a la vuelta de la esquina. Para un importante grupo de familias llegó el momento de cerrar los libros, apagar la computadora, dejar atrás la oficina y pensar que se va a hacer en los siguientes días.

Sin embargo, no se trata sólo de desear, sino de contar con los recursos para llevarlo a cabo. De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), las actividades vacacionales se encarecerán 16.5% en promedio este año, en un entorno de inflación creciente.

La Anpec realizó un sondeo de mercado para identificar el gasto que conlleva este reto ocupacional y de esparcimiento de los menores durante el siguiente periodo de descanso, que será del 27 de marzo al 13 de abril.

Ir al cine, tomar un campamento o salir de viaje, ¿qué impacta más en el bolsillo?

De acuerdo con los resultados, los diversos campamentos deportivos, culturales o académicos tendrán un costo de entre 1,800 y 3,500 pesos cada semana por menor, lo que habrá de considerarse por la Semana Santa y la de Pascua, costando hasta 7,000.00 por persona.

En tanto, para una familia de cinco integrantes, asistir al cine puede representar un gasto cercano a 1,600 pesos, considerando entradas, combos de alimentos en dulcería y transporte; por su parte, una salida a una plaza comercial, incluyendo comer una hamburguesa, papas, refresco, además de un helado de postre, más los traslados, rondará por encima de 1,200 pesos.

Las actividades al aire libre también implican un desembolso relevante. Visitar un balneario puede alcanzar un monto de 4,250 pesos, incluyendo entradas, alimentos y transporte, mientras que un simple picnic en un parque público, llevando comida preparada de casa y contemplando el traslado y uno que otro antojito (como elote), puede llegar a gastarse al menos 1,000 pesos.

La Anpec señala que hay quienes optan por aprovechar el periodo vacacional con viajes más largos. Una escapada de cuatro días y tres noches a destinos de playa o pueblos mágicos, considerando transporte terrestre, hospedaje y alimentos, puede representar gastos aproximados de entre 21,000.00 y 25,000 a destinos populares de cercanía con la capital, como Acapulco, Veracruz, Ixtapan, San Miguel de Allende o Puebla.

“En conjunto, estas opciones, en comparación con el año pasado, registrarán un incremento promedio de 16.5% en sus costos, reflejando la presión inflacionaria sobre el precio de las actividades recreativas y turísticas”, dijo Cuauhtémoc Rivera, presidente de Anpec.

El líder del pequeño comercio comentó que las vacaciones de Semana Santa no solo representan un periodo de descanso, sino también un momento de presión económica para los hogares. Tener a los niños y jóvenes en casa implica un incremento en los gastos del hogar, como alimentación, ya que los muchachos comen más, también se incrementan los recibos de agua, luz y gas, así como lo que se gasta en opciones de entretenimiento, sin dejar pasar los pagos adicionales que genera el cuidado de los menores cuando los padres continúan trabajando.

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