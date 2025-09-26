Identificar billetes falsos: un reto creciente para los mexicanos en su uso diario

Los mexicanos prefieren el efectivo para sus actividades cotidianas, como comprar el pan, pagar el supermercado, llenar el tanque de gasolina y llevar el café de todas las mañanas a la oficina, lo cual da pie a diversos riesgos, entre ellos el recibir un billete falso.

En las calles del país circulan a diario 3.3 billones de pesos en billetes y monedas, 200% más que hace 10 años, según datos a agosto del Banco de México (Banxico). Esto da una idea de la gran demanda de efectivo en el país, pese a la mayor digitalización de la economía.

Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), 73.5% de los mexicanos utiliza el cash en transacciones mayores a 500 pesos, número que aumenta a 85.2% en operaciones menores a ese monto.

A pesar de esta tendencia, los pagos en efectivo han disminuido en México y se prevé que sigan a la baja. En 2014, el porcentaje de transacciones de efectivo, en puntos de venta, era de 76%, mientras que en 2021 fue de 35% y para 2030 podría reducirse a 31%, señala Gustavo Méndez, socio líder de Servicios Financieros en Deloitte.

No obstante, de acuerdo con el especialista, el decrecimiento del cash en México ha ocurrido a un ritmo más lento que en otros países, como Colombia y Brasil.

El billete más falsificado

El auge del efectivo abre la puerta a los falsificadores, quienes ven en el papel moneda de 500 pesos su pieza favorita. En promedio, de 2015 al primer semestre de este año, prácticamente 50% de las unidades apócrifas detectadas son de esa denominación. En 2024 se alcanzó la mayor proporción, con 62 por ciento.

Así, en estos 10.5 años, se falsificaron 1.51 millones de billetes de 500 pesos, con un valor conjunto de 758 millones de pesos.

Durante el periodo, se detectaron 3.07 millones de piezas pirata de todas las denominaciones (20, 50, 100, 500 y 1,000 pesos), con un valor conjunto de 1,039 millones de pesos.

En promedio anual se detectaron 292,317 unidades pirata. Fue 2022 cuando se encontró el número más alto, con 350,828 piezas.

Además del billete de 500, las denominaciones más falsificadas son la de 200 pesos (26.2% en promedio anual) y de 100 pesos (15.8 por ciento).

Luisa tiene una tienda y papelería asegura que los intentos de fraude con billetes de 500 pesos cada vez son más comunes. “Uno ya conoce a sus clientes y de repente viene gente que no conoces a comprar dos o tres cosas y pagan con uno de esa denominación, lo reviso y si lo veo sospechoso mejor no le vendo”, comenta.

Alfredo es cajero en un supermercado y narra que varias veces han intentado darle billetes falsos, sobre todo de 200 y 500 pesos, “pero debemos revisar bien, porque si no me lo cobran”.

¿Qué hacer si te dan uno?

¿Te ha pasado o te suenan familiares frases como: "pagué y me regresaron mi cambio con un billete falso" o "el cajero automático me dio una pieza apócrifa" y no sabes qué proceso seguir? La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) indica cómo debes actuar.

Si recibiste un billete y dudas de su autenticidad o te dijeron que es falso, debes acudir a cualquier sucursal bancaria para solicitar que tu pieza sea enviada a Banco de México para analizarla, la sucursal te entregará un recibo con los datos del billete (denominación, número de folio, serie y fecha de emisión), tus datos personales (nombre, domicilio y número telefónico), así como los datos de la sucursal bancaria.

Dicho recibo contiene un número de folio y fecha, los cuales permitirán dar seguimiento al resultado del análisis que pronuncie Banxico, quien tendrá un máximo de 20 días hábiles bancarios, contados a partir de la recepción de la pieza para emitir el resultado.

Si acudiste al cajero automático y te despachó un billete que presuntamente es falso, tienes que acudir a cualquier sucursal de la institución dentro de los cinco días hábiles posteriores a su recepción a presentar una reclamación.

La institución debe proporcionarte un formato de reclamación, en el cual anotarás tu nombre y domicilio; el lugar, fecha y modo en que te fueron entregadas las piezas, así como las características y número de éstas. Al formato debes anexar fotocopia de alguna identificación oficial.

El banco te retendrá las piezas y te extenderá el recibo respectivo y posteriormente, remitirá las piezas al Banco de México para dictamen.

Si la información que proporcionaste y el resultado de la verificación que se realice permiten presumir que las piezas en cuestión fueron entregadas en un cajero automático de la institución, se te entregará el importe de los billetes presentados, siempre que éstas provengan de un máximo de dos diferentes operaciones, pero si, considera que no procede, deberá informarte por escrito las razones.