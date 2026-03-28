Economía familiar: ¿En qué gastan el dinero los hogares mexicanos?

El gasto de los hogares mexicanos muestra una clara concentración en bienes y servicios de primera necesidad. El rubro de gasto que más dinero se lleva es el de alimentos y bebidas, que representa 35.5% del gasto total, posicionándose como el principal destino del ingreso familiar, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En segundo lugar se encuentra transporte y comunicaciones, con 21.7%, seguido por vivienda y servicios, que concentra 11.7% del gasto. Estas tres categorías en conjunto absorben cerca de siete de cada diez pesos del presupuesto de los hogares, lo que refleja el peso de los gastos básicos en la economía familiar.

Otros rubros presentan participaciones menores, aunque relevantes. Educación y esparcimiento representa 7.9%, mientras que cuidados personales (7.6%) y limpieza y mantenimiento del hogar (7.0%) también forman parte importante del gasto cotidiano.

En contraste, categorías como salud (4.0%) y vestido y calzado (2.3%) tienen una menor proporción dentro del gasto total.

Esta distribución del gasto refleja un promedio de los hogares en el país, sin embargo, en la clasificación por estrato de ingresos se observa que para las familias más pobres el ingreso destinado sólo a comer incrementa de manera sustancial, mientras que en las familias más ricas el gasto en rubros secundarios es mayor.