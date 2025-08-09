Cuadernos, plumas y lápices: los útiles mejor evaluados para el regreso a clases, según Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer en la Revista del Consumidor de agosto 2025 los resultados de su estudio de calidad a 105 artículos escolares, con el objetivo de orientar a madres, padres y estudiantes antes de surtir la lista del regreso a clases.

La evaluación incluyó cuadernos, bolígrafos, lápices, gomas, pegamentos, reglas y tijeras, revisando aspectos como resistencia, rendimiento, acabados y cumplimiento de la información comercial.

Mejores cuadernos para este ciclo escolar

En cuadernos tamaño profesional, el modelo Scribe lideró entre los no plastificados por su resistencia al borrado, durabilidad de hojas y pastas, y repelencia al agua.

En los plastificados, marcas como Norma y Jean Book obtuvieron calificaciones destacadas por su desempeño general. Solo un modelo de la marca Estilo presentó defectos en el acabado de las hojas por escurrimiento de tinta.

Plumas con mayor rendimiento

En bolígrafos de tinta azul oleosa, las pruebas mostraron que BIC y Staedtler superaron los 2,000 metros de escritura lineal, manteniendo trazos constantes y sin chorreos críticos.

En contraste, marcas como Pentel y MAE registraron menos de 750 metros de escritura.

Lápices más resistentes

El análisis determinó que los lápices Dixon, Kores, Pelikan, Officemax, Staedtler, Maped y Stúk fueron los más resistentes en la puntilla, sin defectos de acabado y con buen desempeño en el borrado.

Gomas con borrado perfecto

Todas las gomas evaluadas cumplieron con estándares de calidad, pero Artesco, Pentel, Staedtler, MAE y Paper Mate destacaron por su eficiencia de borrado calificada como excelente.

Recomendaciones de Profeco

La institución sugiere priorizar la calidad y seguridad de los materiales, comparar precios y evitar elegir únicamente por diseños o personajes de moda, ya que estos no mejoran el desempeño del producto

Consulta el análisis completo: https://revistadelconsumidor.profeco.gob.mx/media/revistas/sumario/sumario_estudio_de_calidad_2025_8_4nsRA6Ic.pdf