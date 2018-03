Ya estamos cerca del periodo que estipuló el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que tanto personas morales como físicas presenten su declaración anual (marzo y abril, respectivamente). Pero como se hace costumbre, muchos contribuyentes esperan hasta los últimos días para poner todo en orden.

La declaración anual ante el SAT no es un evento que se prepare dos días antes, debe ponerse las pilas todo el año, para que, llegado el momento, sea ágil, rápida y sin contratiempos; además de que no represente un gasto, al contrario, que resulte en ganancias para usted , mencionó en su momento ComparaGuru.com, empresa que se dedica a la comparación de productos y servicios financieros.

Por esa razón, Rodrigo A. Ramírez Venegas, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Fiscal tres del Colegio de Contadores Públicos de México, explicó la importancia de realizar y tener todo listo con tiempo para evitar en primera instancia multas y saturaciones en el sistema.

Hablando financiera y operativamente, para poder hacer una buena declaración usted tiene que empezar desde el 1 de enero del año que quiera hacer, usted tiene que comenzar a ver todo el análisis de los gastos que está teniendo en el día a día (...) En este mes de febrero, tenemos la obligación de presentar declaraciones informativas, esto es, información previa que le entrega a la autoridad lo que le ayuda a hacer amarres de todo el ejercicio anterior. Con esto usted va ir cuadrando y adquiriendo ese feeling de cómo vienen la declaración y qué gastos puede incorporar dentro de la declaración anual , aclaró.

El vicepresidente indicó que planificar su declaración y entregarla a tiempo es muy importante, ya que de no hacerlo tendrá que presentar recargos por presentarla fuera de tiempo y en algunos casos, presentarla con anticipación le permite tener saldos a favor que puede utilizar a partir del mes de marzo .

Por cada obligación que no declare podría recibir un multa de entre 1,240 y 15,430 pesos. Si no declara a tiempo, por cada obligación la multa va de los 1,240 a los 30,850 pesos. Y si no presenta su declaración por Internet, estando obligado a ello, además fuera del plazo, o si no cumple con los requerimientos que las autoridades fiscales le están pidiendo, la multa va de los 12,640 a los 25,300 pesos , abundó ComparaGuru.

Como primer paso, hay que saber si debe hacerlo, por eso el SAT indica quiénes están obligados a presentar su declaración anual. Las personas físicas que hayan obtenido ingresos, entre otros, por los siguientes conceptos: prestar servicios profesionales (honorarios), rentar bienes inmuebles, realizar actividades empresariales (comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, silvícolas, de pesca, y de autotransporte), excepto los que tributan en el Régimen de Incorporación Fiscal, enajenar bienes, adquirir bienes, percibir salarios mayores a 400,000 pesos, percibir intereses superiores a 100,000 pesos.

Además de otros ingresos, por ejemplo: las deudas condonadas por el acreedor o pagadas por otra persona, por inversiones en el extranjero, por intereses moratorios o por penas convencionales.

Asimismo las personas físicas que tuvieron ingresos por préstamos, premios y donativos, que en lo individual o en su conjunto excedan los 600,000 pesos.

Si usted está en la lista deberá tener a la mano las constancias de percepciones y retenciones. Sus declaraciones mensuales, las cuales deben estar al corriente. Si omitió presentar una o más de ellas preséntelas ahora, de esta forma se evitará molestias innecesarias y le ayudará a presentar más fácilmente la declaración anual, asevera el SAT en su portal.

Además de su RFC y CURP, su Firma Electrónica y un número de cuenta para realizar el pago de los impuestos, por transferencia electrónica, a un banco autorizado.

Para este periodo, las deducciones personales no cambiaron mucho, en ellas se encuentran los honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios, gastos funerarios, primas por seguros de gastos médicos, así como las aportaciones complementarias de retiro entre otras.

Familiarícese con el sistema

En este apartado, Ramírez Venegas indicó que para aquellas personas que será su primera declaración lo ideal es que se vayan familiarizando con el sistema. Realizar con tiempo esta obligación trae consigo que usted pueda jugar con el sistema o que alguien se lo explique, que usted comience a llenarlo, hacer esto le quitará el miedo a tecnología y le dará confianza .