La crisis económica actual representa nuevos retos para obtener el mejor rendimiento en nuestras inversiones; durante los últimos meses la inflación se ha mantenido por arriba de 7%, lo que provoca que el dinero ahorrado en cuentas bancarias o en vehículos de inversión no genere rendimientos.

Buscar mecanismos financieros que reduzcan el efecto inflacionario se ha vuelto imperativo. Existen diferentes herramientas financieras que ofrecen rendimientos moderados por encima de la inflación, pero una de las alternativas más seguras es la inversión en vivienda.

El presidente de Grupo Inmobiliario Zona Poniente (GIZP) Fernando Rodríguez Bustamante, explicó que el rendimiento a través de inmuebles es cercano a 6%, por lo que a pesar de existir nuevos mecanismos de inversión con mayor utilidad, invertir en ladrillos sigue siendo uno de los instrumentos más seguros para detener el impacto económico.

Al adquirir una vivienda se obtiene estabilidad y libertad financiera, pero también otorga la ventaja de la plusvalía, es decir que el valor del inmueble puede llegar a incrementar conforme al tiempo, lo que permite al propietario obtener mayores rendimientos si en algún momento requiere o decide vender su vivienda.

Y en el caso de quienes compran una vivienda con destino a rentarla, tienen la ventaja de poder pagar la propiedad con lo que se recibe mensualmente de alquiler. De ser el caso, Daniel Narváez, VP de Marketing de Lamudi, recomienda fijar un horizonte entre cinco u ocho años para liquidar el nuevo bien.

Durante el último año identificamos que algunos compradores realizan su primera adquisición desde un perfil de inversionista para generar un ingreso extra, mientras ellos aún viven en casa de sus padres, con algún familiar o amigos”, declaró Christian Stangl Country Manager CDMX de La Haus.

Adquirir un inmueble que a lo largo del tiempo se aprecie y obtenga plusvalía mientras genera ingresos fijos periódicamente suena atractivo. De acuerdo con la proptech inmobiliaria La Haus, durante la segunda mitad del 2021, 40% de las compras de vivienda tuvieron como objetivo rentar la propiedad.

Comprar una vivienda en un modelo ganar, ganar

El primer paso para un comprador de vivienda es conocer su capacidad de compra, o endeudamiento en el caso de los créditos hipotecarios. Un gran error es fantasear con precios que no existen en el mercado, la compra de una vivienda debe adaptarse al bolsillo del comprador.

Por otro lado, es preciso tener una idea clara sobre el uso de la vivienda, ya sea para vivir en ella, como una casa de vacaciones o para generar ingresos extra. La correcta compra permitirá no sólo adquirir un bien inmueble, sino un activo que puede generar rendimientos a futuro por medio de la venta o renta de la propiedad.

Fernando Bustamante aconseja que desde el primer momento en que inicia la inversión de una vivienda el comprador analice cuánto tiempo tardará en vender la propiedad, para ello deberá revisar los servicios con los que cuenta el inmueble, características de la zona en la que se encuentra ubicado, así como el precio de renta de las casa aledañas.

En el caso de que el comprador piense en rentar la propiedad, Daniel Narváez, recomienda estimar un máximo de 1% del monto total de la vivienda como valor de alquiler mensual.Los inmobiliarios recomiendan comprar vivienda en zonas consolidadas, las cuales ya generaron valorización; no obstante también destacan las zonas de reconversión como puntos estratégicos, estas propiedades se caracterizan por estar ubicadas cerca de zonas consolidadas que por alguna razón no han obtenido los beneficios de una gran infraestructura, por lo que no están siendo valoradas pero están cerca de serlo.

Plusvalía, elemento fundamental

La plusvalía es el valor diferenciado entre el precio al que se compró un inmueble y su costo actual, suele cambiar año con año, dependiendo de aspectos como el tamaño y construcción de la propiedad, ubicación y el crecimiento de la zona, así como demanda demográfica.

Las ciudades de Querétaro y Monterrey reflejan el incremento en el valor de las viviendas, de acuerdo con la plataforma Inmuebles24 en el 2019 el precio por metro cuadrado en el municipio de Guadalupe era de 8,962 pesos, actualmente el metro cuadrado en la zona tiene un costo de 33,828 pesos.

Mientras que en Querétaro el precio promedio para el centro histórico era de 16,803 pesos por metro cuadrado en el 2019, hoy tiene un valor de 31,108 pesos por metro cuadrado.

joselyn.ugarte@eleconomista.mx