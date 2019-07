Mucho se ha dicho sobre las ventajas que da comprar una propiedad: no pensar en pagos, olvidar el “¿y si ya no me quieren rentar?” y hasta hacer negocio.

Para que esto suceda, hay que tener disciplina, orden y ser muy claros sobre lo que se quiere y lo que se puede costear.

Antes de adquirir una propiedad, considera estos puntos:

¿ Tengo mis finanzas en orden ? Asegúrate de tener todo listo para cumplir con los pagos y, si es posible, tener un fondo de emergencia de, mínimo, tres meses del gasto familiar.

¿Sé cómo opera un crédito hipotecario? Investiga lo más que puedas sobre un producto crediticio antes de adquirirlo.

¿Sé lo que voy a pagar? Añade gastos notariales, impuestos y comisiones al precio de la casa que quieres para evitar sorpresas desagradables.

¿Puedo generar ingresos todo este tiempo? Las hipotecas se dan a muy largo plazo. Asegúrate de tener el efectivo suficiente a lo largo del tiempo.

¿Es el momento es el adecuado? Toma en cuenta todo, incluso tu momento actual, antes de decidir. Si no te sientes seguro, espera un poco.

¿Es lo que necesito? A veces lo que queremos no es lo que requerimos. Haz este balance antes de decidir.

