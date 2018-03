En los últimos días, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) entregó el ahorro de la Subcuenta de Vivienda a 3,000 deudos de derechohabientes.

“Existen 30,000 historias que obligaban a un familiar a ir a juicio para recuperar el ahorro de un trabajador. Eso se acabó al implementar la Ventanilla Única, donde inmediatamente se regresan esos recursos como un acto de justicia”, dijo el director general del instituto, David Penchyna Grub.

De gira de trabajo por el estado de Guerrero, el funcionario señaló que con dicha medida el Infonavit tiene previsto regresar más de 2,600 millones de pesos a las familias de derechohabientes fallecidos que anteriormente tenían que realizar trámites legales que les dificultaba disponer de estos recursos.

“Además de que caían en manos de coyotes que les cobraban un porcentaje, sin atenderlos siquiera”, dijo.

Asimismo, Penchyna Grub manifestó que, por esa razón, se acumularon 30,000 juicios, pero hoy en día el familiar de un derechohabiente sólo debe demostrar el parentesco y en un plazo no mayor a 15 días se les entregarán los recursos.

Agregó que a ello se suma el ahorro que se genera para el instituto, porque se ahorran “muchos millones de pesos que ahora van a las manos de sus verdaderos dueños, los derechohabientes”.

Por otro lado, el director general del Infonavit expuso que en Guerrero hay cientos de miles de historias positivas, por lo que es necesario cambiar la actitud y tomar en cuenta que, por ejemplo, el año pasado el instituto rebasó la meta histórica de créditos en 24%, al otorgar 3,740, y que en más de cinco años derramó 6,800 millones de pesos.

“Este año me comprometo a que en Guerrero nuevamente se rompa la meta, al llegar a más de 4,000 créditos, y así demostrar que la entidad está trabajando y en pie, como lo demuestra el nuevo aeropuerto y las carreteras, porque esta tierra es mucho más grande que sus problemas”, indicó.

Además, anunció que gracias a la buena gestión del gobernador de la entidad, Héctor Astudillo Flores, y a la autorización del Consejo de Administración del instituto se donarán 10 millones de pesos para la reparación de la Unidad Habitacional San Francisco Cuadra, en Taxco, que resultó dañada por el sismo del 19 de septiembre pasado, recursos que se sumarán a los que destinará el gobierno local.

“Esto antes no estaba permitido, pero lo que un servidor público no puede perder es la sensibilidad y la oportunidad de servir a la gente; en esto no podemos fallar y hoy estoy muy orgulloso del Infonavit, porque es una institución con rostro humano que entiende las necesidades de los trabajadores”, destacó.