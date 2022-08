El rendimiento no lo es todo; tres claves para cambiarte de afore

En México existen 10 Administradoras de Fondos para el Retiro (afores). Por ley los trabajadores tienen derecho a escoger la que más le convenga, si ya se cuenta con una afore pero se desea cambiar, puede solicitar un traspaso; sin embargo, existen factores que se deben tomar en cuenta ya que las consecuencias de esta decisión podría traer repercusiones.

Las afores tienen la obligación de administrar el patrimonio de los trabajadores para el momento de su retiro, para ello realizan inversiones que debido a su naturaleza pueden incurrir en plusvalías o minusvalías.

Durante los meses de enero, febrero, abril y junio, las afores registraron minusvalías, mientras que en los otros tres meses se reportaron plusvalías, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (Consar).

Estas fluctuaciones pueden llevar a algunas personas a planear un cambio de administradora para obtener mejores rendimientos, según datos de la Consar, de enero a junio, al menos un millón 800,000 trabajadores realizaron un cambio de afore.

Al respecto, Juan Manuel Valle, director general de Afore Coopel, explicó que el tomar en cuenta sólo el rendimiento para realizar un traspaso puede llevar a tomar una mala decisión, por lo que recomendó tres elementos clave para decidir entre una afore u otra.

Tres indicadores

Las comisiones es lo que se paga por el servicio de administración, resguardo e inversión de los recursos de tu cuenta individual. Esta comisión se cobra como un porcentaje del total del dinero que se tenga ahorrado. Debido a las reformas al sistema de ahorro realizadas, la Consar estableció un tope máximo de 0.57% de comisión anual, no obstante existen afores que cobran menos, tal es el caso de Pensionissste con 0.53 por ciento.

Otro punto no menos importante son los servicios que ofrezca la administradora, tales como la cercanía de sucursales, la atención a cliente, el desarrollo de aplicaciones o la rapidez en los trámites.

“Imagina que no tomas en cuenta los servicios que ofrece, y sólo cuenta con algunas sucursales, ¿qué pasará si un día necesitas hacer algún trámite y para realizarlo te obligan a ir a la capital del estado? En cambio otra que te ofrece mayor número de canales no te obliga a realizar traslados”, comentó Manuel Valle.

Para saber cual es la administradora con mejor servicio, la Consar implementó el medidor de atributos y servicios de la afore, que arroja una calificación para factores como la calidad operativa, la cual evalúa la calidad de atención con la que cuentan en sus diferentes canales ya sean físicos o digitales; la cobertura y el E-sar, dos indicadores que demuestran la rapidez y efectividad en los servicios y trámites realizados por los trabajadores.

Por último está el rendimiento, para tener un correcto análisis del que tienen cada afore el usuario debe de identificar a la siefore generacional a la que pertenece, actualmente existen 10 y se utiliza la edad de los trabajadores para clasificarlos dentro de alguna de éstas.

Las minusvalías, ¿Por qué no cambiarse de afore?

El director general de Afore Coopel, explicó que no es recomendable realizar cambios de afore en periodos de alta volatilidad de los mercado financieros, como el actual que ha provocado minusvalías. Las minusvalías son pérdida de valor de los activos (que no son pérdidas), cuando un trabajador observa su estado de cuenta y encuentra rendimientos negativos es una minusvalía, es decir un valor negativo en el ahorro. Sin embargo, dicha cifra se capitaliza, es decir se hace efectiva cuando el trabajador decide cambiar de afore.

“Una minusvalía no es una pérdida real ya que no es dinero es un término contable, que es lo que pasa con mercados como la bolsa de valores, si nos ponemos a observar tiene altas y bajas, las afores invertimos en deuda, es decir que cada mes el gobierno o empresa paga por ese bono; además invertimos a largo plazo, es decir que aunque bajen los mercados nosotros no vamos a vender, entonces sólo hay que esperar a que los mercados se mejoren, que si ya perdí 3% no hay que olvidar que hace un año ganamos 17%”, comentó.

