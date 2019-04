Con el nuevo Portal de Queja Electrónica, todos aquellos que necesiten presentar una inconformidad contra alguna institución financiera, ahora podrán hacerlo desde la comodidad de su casa o lugar de trabajo.

De acuerdo con la revista Proteja su Dinero, en su edición de abril, en su primera fase el portal permite presentar inconformidades contra 39 bancos de los productos más representativos como tarjeta de crédito, tarjeta de débito y cuenta de nómina.

La publicación editada por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) señala que las quejas pueden ser por consumos o cargos no reconocidos, cancelación de tarjeta no atendida, disposición en cajero automático no reconocido y/o depósito no aplicado en la cuenta.

Para hacer uso de este portal sólo se necesita ingresar a la página de la Condusef e ir a la sección Acciones y Programas, en donde se encuentra la liga al Portal de Queja Electrónica.

Acto seguido, se deberá seleccionar el banco del cual se interpondrá la queja, describir el motivo de la misma y elegir el producto, además de adjuntar los documentos digitalizados que sean solicitados, con lo que el portal irá armando el escrito que será enviado a la institución.

El usuario también deberá proporcionar sus datos personales como nombre completo, domicilio, Clave Única de Registro de Población (CURP) y el correo electrónico al cual será enviada la resolución de la inconformidad.

Tras realizar todo lo anterior, el usuario recibirá por correo electrónico el escrito de reclamación y un número de folio, con el que podrá darle seguimiento por medio del portal.

La Condusef destacó que los datos personales que el usuario proporcione están protegidos y serán administrados por la institución para utilizarlos sólo con el fin de registrar la queja y ésta sea tramitada.

La puesta en marcha de esta plataforma representa un ahorro para el usuario de 540 pesos en promedio por concepto de transporte y 30 pesos de papelería por evento.

Ello, considerando que a nivel nacional quienes acuden personalmente a la Condusef recorren largas distancias de su casa a la subdelegación de su estado u oficinas centrales.