Secretaría de Economía otorga certificación "Hecho en México" a 16 empresas tequileras

Guadalajara, Jal. Un total de 16 empresas tequileras recibieron del gobierno federal la marca de certificación "Hecho en México", que avala la calidad, el origen nacional y su compromiso con la sostenibilidad.

El presidente del Consejo Regulador del Tequila (CRT), Aurelio López Rocha, indicó que con el distintivo obtenido por 16 casas tequileras, serán 85 marcas las que podrán hacer uso de la marca de certificación misma que, añadió, es sinónimo de calidad, respaldada por el talento, la creatividad, el talento y la innovación de los productores.

"En el Consejo Regulador del Tequila coincidimos, como aliados de la Secretaría de Economía, en la visión de destacar que este es el momento de mostrarle al mundo entero que lo hecho en nuestra tierra por manos mexicanas, está hecho con gran pasión y máxima excelencia", subrayó López Rocha.

Por su parte, el titular de la Dirección General de Contenido Nacional y Fomento del sector Energético de la Secretaría de Economía, Alberto Uribe Camacho, refirió que en el contexto geopolítico que se vive, y frente al déficit que el país tiene en la balanza comercial con Asia, "hay que apostar mucho más a las cadenas de valor y a las empresas nacionales".

"Cuando hablamos de Hecho en México, hablamos de contenido nacional, hablamos de la manufactura nacional que siempre ha llevado en alto a México y el CRT como órgano regulador, ha permitido que la industria crezca, se fortalezca y que además sea competitiva en un nivel de exportación sumamente importante", enfatizó el funcionario federal.

Añadió que Hecho en México es una certificación que emite la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía y la proyección tanto de esa dependencia como del CRT, es que las 200 empresas productoras de Tequila obtengan el mencionado distintivo.

Las empresas que obtuvieron la certificación Hecho en México son:

Agroindustria Guadalajara

Casa Tequilera Alma de México

Casa Tequilera de Arandas

Destiladora de Agave Azul

Destiladora del Valle de Tequila

Destilería El Magnífico

Diageo México Comercializadora

Grupo Tequilero México

Hacienda de Oro

La Cofradía

La Madrileña

Rivesca

Tequila Centinela

Tequila Orendain

Tequila San Matías de Jalisco

Tequila 7 Leguas

"Hecho en México impulsa la competitividad de los productos mexicanos, promueve el consumo interno y su posicionamiento en mercados internacionales, permitiendo a los consumidores identificar fácilmente los productos elaborados en el país", expresó el presidente del CRT.