Remueven al titular de Protección Civil en Sonora tras incendio en tienda Waldo’s en Hermosillo

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, anunció la remoción de Armando Castañeda Sánchez como titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, tras el incendio registrado en una tienda Waldo’s en Hermosillo que dejó 23 personas fallecidas y varios heridos. La decisión se tomó para evitar posibles conflictos de interés durante la investigación que realiza la Fiscalía estatal.

En un mensaje difundido en redes sociales, Durazo informó que solicitó a Castañeda separarse temporalmente del cargo mientras avanzan las indagatorias para esclarecer las causas del incendio y determinar responsabilidades.

“He solicitado al titular de Protección Civil separarse del cargo por el tiempo que dure la investigación, con el propósito de evitar el riesgo de ser juez y parte”, señaló el mandatario. Hasta el momento, el exfuncionario no ha emitido postura pública.

Tienda operaba sin programa vigente

La tienda Waldo’s, ubicada en la zona centro de Hermosillo, operaba sin un Programa Interno de Protección Civil vigente desde 2021, según autoridades. Tras la tragedia, todas las sucursales de la cadena en Sonora fueron suspendidas de sus operaciones. El inmueble permanece asegurado como zona de investigación.

En cuanto a las víctimas, cuatro personas lesionadas continúan hospitalizadas por quemaduras. Una de ellas, identificada como María Isabel, fue trasladada al Hospital Valleywise, en Phoenix, Arizona, especializado en atención a pacientes con lesiones graves por fuego. Los otros heridos, Marco, Dana y Gloria, permanecen en hospitales de Hermosillo.

Castañeda asumió la Coordinación Estatal de Protección Civil en octubre de 2023. Antes se desempeñó como director de Protección Civil en Agua Prieta y como director general de protección civil del estado. La investigación continúa para determinar si hubo omisiones o fallas en la supervisión y cumplimiento de medidas de seguridad en el establecimiento.