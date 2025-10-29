Quintana Roo se suma a campaña para revitalizar pequeños negocios

Cancún, QR. La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Cancún se sumó a la campaña “Viernes muy mexicano”, que se lanzó a nivel nacional a finales de septiembre de este año.

Rafael Ortega, vocero de la Canaco en Cancún, informó que están inscritos alrededor de 400 comercios de todo el estado, con el objetivo de revitalizar a los pequeños negocios mediante jornadas de descuentos y promociones los últimos viernes de casa mes.

“Está incluido aquí todo tipo de servicios, no solamente comercio, sino también servicios de todo tipo: náuticos, hoteles, restaurantes y también servicios varios, y también artesanos y todo el que se quiera sumar al proyecto. De hecho, hace unas semanas, la gobernadora del estado dio su apoyo también para promocionar este tipo de evento”, añadió.

Las ofertas ⁠serán variadas y parecidas a las del Buen Fin, con descuentos o promociones de 2x1 e incluso meses sin intereses. El objetivo es apoyar a pequeños negocios y recuperar la identidad comercial local.

Los comercios participantes se identificarán por una calcomanía con el logo de la campaña que consiste en un círculo en verde y rojo formando por la frase: “Aquí se vive un viernes muy mexicano”.

Cada punto de venta tendrá un código QR con acceso a promociones y experiencias, además se espera la realización de ferias regionales en espacios representativos, en colaboración con autoridades y organismos empresariales.

Será una estrategia permanente para aumentar ingresos a fin de mes, sobre todo en pequeños comercios que son los más han resentido la caída en el poder adquisitivo de la población, añadió el vocero de Canaco.

A nivel nacional, esta campaña arrancó desde el pasado 26 de septiembre con la participación de 23,335 negocios familiares en todo el país en la plataforma oficial de “Viernes muy mexicano”. Un total de 18 entidades federativas realizaron activaciones con primeras compras, ruedas de prensa y recorridos, por lo que se distribuyeron 250,000 engomados oficiales de dicha estrategia.