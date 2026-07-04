Adiós a los discos en físico: los juegos más emblemáticos que marcaron la historia de PlayStation

El anuncio de Sony de poner fin a los discos físicos para los nuevos juegos de PlayStation a partir de enero de 2028 no solo marca el inicio de una nueva etapa para la industria de los videojuegos, sino que también invita a mirar atrás y recordar los títulos que convirtieron a la consola en una de las marcas más influyentes del entretenimiento.

La compañía japonesa confirmó que todos los lanzamientos nuevos para PlayStation se distribuirán exclusivamente en formato digital desde 2028, una decisión que responde al crecimiento sostenido de las descargas en línea, que ya representan cerca del 80% de las ventas de juegos completos. Los títulos publicados antes de esa fecha, o aquellos cuyo lanzamiento físico ya esté previsto, no se verán afectados.

Con este cambio, una era llega a su fin. Durante más de tres décadas, millones de jugadores coleccionaron cajas, discos y ediciones especiales que acompañaron algunas de las franquicias más importantes de la historia de los videojuegos.

Clásicos que definieron a cada PlayStation

PlayStation (PS1)

La primera consola de Sony sentó las bases de una revolución en la industria con títulos que hoy son considerados clásicos.

Crash Bandicoot se convirtió en la primera gran mascota de la marca y en uno de sus personajes más reconocibles, mientras que Final Fantasy VII transformó el género RPG gracias a una historia más compleja y cinematográfica que conquistó al público mundial.

Otro referente fue Metal Gear Solid, que elevó los juegos de acción y sigilo con una narrativa propia del cine y una propuesta que cambió la forma de contar historias dentro de un videojuego.

PlayStation 2 (PS2)

La consola más vendida de la historia dejó una colección de títulos inolvidables.

Entre ellos destaca Grand Theft Auto: San Andreas, que redefinió el concepto de mundo abierto y dio a los jugadores una libertad nunca antes vista.

También sobresale el primer God of War, que presentó a Kratos y dio inicio a una de las franquicias de acción más exitosas de PlayStation.

PlayStation 3 (PS3)

La tercera generación apostó por experiencias mucho más narrativas y cinematográficas.

The Last of Us se convirtió en un referente por su historia de supervivencia y la relación entre Joel y Ellie, considerada una de las más memorables de los videojuegos.

A su lado brilló Uncharted 2: El Reino de los Ladrones, una aventura de acción que combinó exploración, tiroteos y espectaculares secuencias inspiradas en las grandes producciones de Hollywood.

PlayStation 4 (PS4)

Con la PS4 llegaron algunos de los títulos más premiados de la última década.

Marvel's Spider-Man permitió recorrer una recreación detallada de Nueva York balanceándose entre los rascacielos como el popular superhéroe.

La reinvención de God of War en 2018 mostró una faceta más humana de Kratos y trasladó la saga a la mitología nórdica, mientras que Ghost of Tsushima destacó por su ambientación en el Japón feudal y un apartado artístico que simulaba una pintura en movimiento.

PlayStation 5 (PS5)

La actual generación continúa apostando por mundos abiertos y un alto nivel técnico.

Marvel's Spider-Man 2 aprovecha la velocidad de la consola para alternar entre Peter Parker y Miles Morales sin interrupciones, mientras que Horizon Forbidden West ofrece una de las experiencias gráficas más impresionantes de la generación, con enormes escenarios poblados por máquinas gigantes.

Fin de una era para los coleccionistas

La decisión de Sony también ha generado inquietud entre parte de la comunidad de jugadores, especialmente entre quienes acostumbran comprar, vender o intercambiar juegos físicos y coleccionar ediciones especiales.

Además, el anuncio coincide con el próximo lanzamiento de Grand Theft Auto VI, uno de los videojuegos más esperados de la década, cuya distribución será exclusivamente digital.

Como parte de esta transición, Sony también comenzará a cerrar gradualmente la PlayStation Store en consolas más antiguas, como PS3 y PS Vita. En México, el cierre de la tienda para PS3 iniciará en agosto, mientras que el resto de los mercados concluirá el proceso durante 2027.

Aunque los discos físicos desaparecerán de los nuevos lanzamientos, el legado de PlayStation seguirá ligado a las franquicias que acompañaron a millones de jugadores durante más de 30 años y que hoy forman parte de la historia de los videojuegos.