Quejas a la Condusef en Quintana Roo superaron las 4,000 entre enero y septiembre

Cancún, QRoo.- De enero a septiembre de este año, la Condusef recibió 4,350 reclamaciones en todo el estado de Quintana Roo, lo que representó un decremento de 3.0% con respecto a 2024

Los productos más reclamados fueron la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito y el reporte de crédito especial, que en conjunto representaron el 48.0% del total

Las principales causas de reclamación de enero a septiembre de 2025 fueron: los consumos no reconocidos, la actualización de historial crediticio no realizada y la transferencia electrónica no reconocida, las cuales en conjunto representaron el 25.2% de las quejas en la entidad.

Por sector, la Banca Múltiple acumuló el 58.1% de las reclamaciones, seguida de las Aseguradoras con 12.6% y las Sociedades de Información Crediticia con 11.1 por ciento.

Además, por sector, el de la banca acumula 44% de las quejas relacionadas con posibles fraudes, principalmente por consumos no reconocidos y transferencias electrónicas no reconocidas en Quintana Roo, según datos de la propia dependencia.

La institución con más quejas es BBVA, con un total de 504 y un crecimiento de 7.7% respecto del periodo enero-septiembre de 2024; le sigue Santander con 372 quejas y un repunte de 9.7%, seguidos de Banco Azteca y Banamex con 306 y 264 quejas y descensos de 5.8 y 19.8% respecto del año previo, respectivamente.

En quinto sitio se ubica Coppel, con 246 quejas, pero un incremento de 41.4 respecto de enero-septiembre de 2024, es decir, aunque es la de menor número, es la que más ha crecido en reclamaciones este 2025.

Otro dato que resalta Condusef es que el 22.9% de estas reclamaciones correspondieron a las personas adultas mayores, muchas de las cuales son presa fácil de los fraudes antes su escasa familiaridad con las nuevas tecnologías.

Con respecto al sector asegurador, en el periodo analizado se registraron 546 reclamaciones, lo que significó un incremento de 7.3% con respecto al mismo periodo de 2024, siendo el seguro de automóviles el que representó el 62.8% del total de las reclamaciones. Las causas más reclamadas fueron las de negativa en el pago de la indemnización y la de Inconformidad con el tiempo para la reparación del bien afectado.