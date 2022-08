Condusef advierte presencia de montadeudas en Cancún

Cancún, QR. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre la llegada a Cancún de los “montadeudas” o préstamos gota a gota, mediante los cuales se extorsiona a quienes por necesidad piden un préstamo a particulares o empresas de dudosa procedencia.



Osmaida Santiago Leonel, titular de la Unidad de Atención a Usuarios de la Condusef en Cancún, dijo que se trata de un tipo de extorsión muy grave en el que los deudores son intimidados mediante fotografías de ellos mismos o de su familia cercana, “mediante las cuales son amenazadas de que los exhibirán como criminales si no pagan intereses altos sobre la deuda contraída con esas personas”.



La funcionaria expuso que las personas que son víctimas de estas extorsiones deben acudir cuanto antes a interponer sus denuncias, para que se inicie el procedimiento legal correspondiente, pues la Condusef no puede intervenir, ya que quienes operan de esta manera no son instituciones financieras dadas de alta como tal.



La cifra de afectados podría duplicarse e incluso triplicarse en corto tiempo, pues la gente se asusta y tiende a pagar lo que le piden ya que les quitan su tranquilidad al exponerlos públicamente con sus conocidos, advirtió.



Explicó que para recibir el préstamo la persona debe descargar una aplicación bajo el argumento de que a través de ella debe realizar los pagos, momento en el cual da acceso a sus redes sociales, contactos y fotos, que luego son utilizadas para extorsionarlas en caso de incumplir con el crédito e incluso cuando se acerca la fecha de pago, agravadas por intereses estratosféricos.



Si bien el organismo solo puede advertir a los usuarios, indicó que semanalmente atienden un promedio de cinco o seis casos de personas que recurren a este sistema de préstamos que ofrecen por aplicaciones, con el gancho de no revisar buró de crédito, ni tampoco solicitar comprobante de ingresos.



“Es un tema grave que está pasando en varias partes del país, migración del gota gota presencial al virtual.”, afirmó la titular de la Condusef local.



Mencionó que uno de los casos recientes de los que tuvieron conocimiento fue de una señora que solicitó un préstamo por 2,000 pesos, por los cuales debería pagar cada semana 500 pesos, y que al cabo de unas semanas más, ya le exigían cubriera 950 pesos semanales. “No supimos si logró liquidar su deuda, porque se canalizó a la Fiscalía General del Estado para que pusiera su denuncia y le dieran seguimiento al caso”.



Aunque en otros estados la situación ha llegado incluso a agresiones físicas y amenazas de muerte, indicó que en Cancún sólo se reportan extorsiones donde los prestamistas se encargan de enviar a los contactos de la persona fotografías acusándolo de ser un pederasta, un ratero o pedir créditos a nombre de otras personas los cuales deben cubrir, además de incrementar el monto de los pagos.



Recordó que estos préstamos se ofertan a través de páginas de internet o redes sociales sin ningún requisito, ya que no solicitan comprobante de ingresos para conocer su capacidad de pago ni checar buró de crédito de la persona para darle el dinero, por lo que la atención de la Condusef se limita a canalizarlos a la Fiscalía General de la República (FGR), pues el tema sale de su ámbito de competencia al no ser instituciones financieras registradas.



