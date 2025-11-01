¿Cómo quedará la tarifa del transporte público en CDMX con el aumento?

La Secretaría de Movilidad (Semovi) capitalina informó que la tarifa del transporte público en la modalidad de ruta y corredor de la Ciudad de México tendrá un aumento de 1.50 pesos sobre el costo vigente, cambio que entrará en vigor este sábado.

El incremento fue el resultado de las reuniones entre autoridades de la CDMX con los representantes del servicio concesionado de transporte, quienes buscan dar un servicio eficiente y de calidad, siendo que el aumento también cubre las necesidades de los operadores sin afectar a los usuarios.

¿Cuál fue el compromiso de los operadores?

Los transportistas hicieron los siguientes compromisos:

Portar la licencia para conducir Tipo “C” vigente y visible.

Retirar los vidrios polarizados.

Contar con seguro de responsabilidad civil vigente para su unidad.

Exhibir el número de placa en la cromática de la unidad.

Revisar periódicamente las luces, puertas, pasamanerías, llantas y frenos de la unidad en operación.

Asegurar el correcto funcionamiento de los dispositivos de seguridad de la unidad como lo son las cámaras, botones de auxilio y GPS.

“Para mejorar la calidad en el servicio, los conductores deberán portar un uniforme conformado por pantalón oscuro y camisa blanca, mantener las unidades en condiciones óptimas de limpieza y participar en programas de capacitación para las y los operadores de las rutas”, refirió la Semovi en un comunicado.

¿Cómo quedarán las tarifas?

De acuerdo con información de la Semovi, estas son las tarifas autorizadas:

Microbuses y vagonetas:

Primeros 5 km: 7.50 pesos.

De 5 a 12 km: 8.00 pesos.

Más de 12 km: 9.00 pesos.

Autobuses:

Primeros 12 km: 8.50 pesos.

Más de 12 km: 9.50 pesos.

Corredores:

Costo único: 9.50 pesos.

Para todos, la tarifa nocturna aplica de las 23:00 a las 6:00 horas del día siguiente, y su costo es del 20% más al costo de cada. En caso de que detectes un cobro no autorizado, la Semovi te invita a denunciarlo a través de Locatel: *0311, sus redes sociales: @LaSEMOVI en X y Facebook y por la cuenta @VigimoviCDMX en X y Facebook.