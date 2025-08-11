Puebla y Federación revisarán catálogo de inversionistas para polo del bienestar en San José Chiapa

Puebla, Pue. El gobierno del estado y la federación revisarán el catálogo de inversionistas con el objetivo de evaluar las empresas que pueden instalarse en Puebla, sobre todo en el Polo del Bienestar en el municipio de San José Chiapa.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra) estatal, Víctor Gabriel Chedraui, comentó que será la próxima semana cuando tenga un encuentro con su homólogo de la Secretaría de Economía federal, Marcelo Ebrard Casaubón.

Lo anterior, para darle seguimiento a la reunión que tuvieron la presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario Alejandro Armenta Mier en Palacio Nacional hace casi dos semanas con motivo de revisar los avances del IMSS-Bienestar y los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podecobi).

El titular de la Sedetra dijo que en el nuevo encuentro con su homólogo federal harán una valoración del polo que estará en la “Capital de la Tecnología y Sostenibilidad”, antes “Ciudad Modelo” en San José Chiapa.

Además, contó que harán un diagnóstico sobre el impacto económico que tienen las empresas asentadas en esa zona, sobre todo la planta armadora de Audi y sus proveedores de autopartes.

Indicó que en el polo de desarrollo económico declarado para Puebla en San José Chiapa, se planea articular y coordinar el funcionamiento de los siete parques industriales de Puebla, a fin de potenciar al estado, con nuevas inversiones privadas.

“Queremos que los inversionistas conozcan las ventajas competitivas de Puebla: ubicación estratégica, la conectividad carretera y ferroviaria, la mano de obra calificada y el potencial de innovación que tenemos”, destacó.

Gabriel Chedraui puntualizó que en este sexenio se debe avanzar para generar una economía más sólida y sostenible a partir de las nuevas empresas que lleguen y generen empleos en los sectores de tecnología.

Reiteró que Puebla tiene 600 hectáreas para recibir nuevas inversiones, de las que 300 están en la Capital de la Tecnología y la Sostenibilidad, antes Ciudad Modelo, donde se tendrá una subestación de energía, con un costo superior a los 178 millones de pesos, de la cual se inició su construcción.

Contó que es de suma importancia ese proyecto, ya que se garantiza el suministro de electricidad por 30 años en la zona para las empresas que deseen instalarse.

Refirió que se tiene previsto que los trabajos concluyan el primero de diciembre de este 2025 para que esté operando en el mismo mes.