Anuncia Sheinbaum nueva universidad para Cancún

Cancún, QRoo.- Durante su visita a Cancún este domingo 21 de septiembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció una nueva universidad Rosario Castellanos en Quintana Roo, además de confirmar obras importantes como el bulevar Costa Mujeres y nueva infraestructura médica.

“Aquí en Benito Juárez vamos a construir una nueva Universidad Rosario Castellano para los jóvenes, el Hospital General de Chetumal que concluye en 2025, el que estamos construyendo en Felipe Carrillo Puerto, la unidad familiar en Playa del Carmen del ISSSTE, la sustitución en Chetumal del ISSSTE, la rehabilitación del hospital regional número 17 en Cancún y el programa de las rutas de las salud, donde ya están llegando los medicamentos a los centros de salud”.

Como parte de su gira por todo el país para rendir cuentas a los mexicanos, la mandataria convocó a poco más de 5,000 asistentes en el Malecón Tajamar de Cancún, donde estuvo acompañado de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez; la secretaria del Bienestar Adriadna Montiel Reyes; el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina; el secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños López; la titular de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Edna Vega Rangel, la titular de Tecnología, Ciencia e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, entre otros.

En ese escenario, la mandataria informó que ⁠ya se otorgan en Quintana Roo pensiones a 31,800 mujeres de 60 a 64 años; además de que las comunidades indígenas recibirán un presupuesto directo para infraestructura social, administrado por una tesorera.

Asimismo, habrá otras 30,070 beneficiarios de los programas de bienestar en Quintana Roo, con una inversión anual de 8,993 millones de pesos.

En cuanto a infraestructura informo que se está construyendo ya la estación de carga de Tren Maya en Cancún así como en otros estados para mejorar la distribución en el sureste.

También se están construyendo 48,584 viviendas en Quintana Roo, destinadas a familias de bajos ingresos, además de que se están reduciendo las deudas del Infonavit y del Fovissste para 25,000 familias, y se están entregando escrituras de manera gratuita.

Por su parte la gobernadora Mara Lezama destacó el fin del neoliberalismo con la llegada de la Cuarta Transformación y el humanismo que caracteriza al nuevo gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum.

“Querida presidenta, hoy le queda claro a México y al mundo entero que nuestro país colabora. Sí, colabora, pero no se somete que somos una nación libre y soberana y frente a este escenario internacional nuestra presencia ha puesto el ejemplo a nivel mundial”.