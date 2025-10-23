Nexteer pone en marcha su nuevo centro técnico en Querétaro

Querétaro, Qro. Nexteer Automotive México inauguró su nuevo Centro Técnico (MXTC) en Querétaro, en este espacio de ingeniería prevé incorporar alrededor de 400 empleos especializados.

Con este proyecto la empresa (dedicada al desarrollo de tecnología de control de movimiento) planea expandir sus capacidades de ingeniería y dar soporte a los fabricantes de equipo original que provee.

Esta inversión es estratégica y se traduce en soluciones sustentables y novedosas que agregan valor al ecosistema de innovación de la región, expresó el presidente y director de la Junta Ejecutiva de la empresa, Robin Milavec.

El vicepresidente y director de Operaciones de Nexteer México, Juan Farías, destacó que el centro representa la visión y confianza en el futuro, ahí se reunirán la creatividad e ingeniería para fortalecer el papel de la región en el sector automotriz a nivel global.

Durante la inauguración del MXTC, el secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu) Marco Antonio Del Prete Tercero, apuntó que el nuevo centro técnico es un ejemplo de hacia dónde está avanzando Querétaro de la mano de la industria, con el diseño, validación y prototipado de sistemas automotrices.

"Querétaro se ha caracterizado por ser un aliado de los que quieren hacer bien las cosas, por eso no es casualidad tener ocho clusters que apoyan a la industria desde la misma industria, el reto es seguir creciendo, pensando en el medio ambiente, la casa común y generar valor agregado", puntualizó.

De la participación que tiene Querétaro en la industria automotriz, mencionó que es el tercer productor de autopartes; agregó que se seguirá apoyando el desarrollo de la manufactura, también la creación de sistemas automotrices.

De forma adicional, como parte de las operaciones que tiene la firma en Querétaro, produce sistemas de dirección, sistemas de tren motriz, soluciones de software, entre otros procesos.