Naturgy invertirá 13,000 millones de pesos en los próximos cinco años para red de gas

Monterrey, NL. Naturgy México se alista para atender la creciente demanda de gas natural derivada de la relocalización de empresas y estima invertir en los próximos cinco años 13,000 millones de pesos para reforzar la red de gas natural. De esa cifra prácticamente el 40% es en la zona norte, sobre todo Monterrey y Saltillo. En Monterrey desde hace varios años se ha venido preparando con infraestructura para responder al crecimiento que vive la región y que se proyecta a mediano plazo, indicó Francisco Ripoll, director de Operaciones de la compañía.

En entrevista con el Clúster Energético de Nuevo León, en su canal de Youtube, explicó que la zona conurbada de Monterrey tiene aproximadamente 10,000 kilómetros de red de distribución de gas que se conectan a la infraestructura de transporte de alta presión que pasa por fuera de la ciudad. "Hace cinco años teníamos cinco entradas y en los últimos años hemos construido dos más, ahora mismo funcionan siete entradas de gas. El nuevo proyecto que tenemos en marcha, es que una de las primeras cinco entradas la estamos duplicando".

En los últimos cinco años, dijo, han incrementado la capacidad de entrada de gas a la ciudad arriba del 30 a 40%. "Eso significa que, estamos muy preparados para lo que tenga que venir y simplemente vamos a acompañar la llegada de (plantas) industriales, de nueva construcción de residencias, conforme vayan llegando, estamos listos y seguimos invirtiendo en robustecer el sistema".

"En los próximos cinco años tenemos una estimación conservadora de invertir aproximadamente 13,000 millones de pesos, de esa cifra, prácticamente el 40% es en la zona norte y sobre todo Monterrey y Saltillo, pero en Monterrey fácilmente 40% de nuestra inversión se dedica a infraestructura; porque tenemos mucha red que mantener y vemos que sigue creciendo mucho y queremos acompañar ese crecimiento, no sólo en hacer la nueva tubería para llegar al nuevo cliente, sino para que el sistema esté robusto y sólido", expresó el directivo.

La renovación que han efectuado en las siete entradas de gas va a generar competitividad para Nuevo León, "porque no sólo es tener más gas sino aprovisionarse de los mejores sitios (...) podemos comprar gas casi en cualquier parte de Estados Unidos, tenemos posibilidad de entrar desde la Unión Americana por múltiples vías y lo que tratamos de conseguir con eso es darle más competitividad, sobre todo a la industria que es el motor fundamental del desarrollo y con esos aprovisionamientos tratamos de ampliarlos es mejorar esas posibilidad y la competitividad de precio", la idea es tener más gas a mejor precio, aseveró.

Apuestan por ampliar su red de gas y proveer energía

"Somos una compañía global, no meramente de gas. Diría que, en toda nuestra estructura de negocio, tenemos 50% gas y 50% electricidad. En cada país analizamos hacia dónde debe avanzar la transición energética, buscando que sea lo más sostenible posible, sin perder competitividad ni seguridad en el suministro". El trilema energético busca equilibrar las prioridades en el sector, con seguridad, accesibilidad y ser lo más sostenible posible.

En México Naturgy le apuesta tanto a robustecer al sistema de gas como al sistema eléctrico y su compromiso es acompañar esa trayectoria con el mejor combustible. "Ahora mismo seguimos viendo mucho espacio para el gas, es el que acompaña esta entrada de renovables en el sistema, tenemos que hacer un sistema robusto en todo el país. Cuanto más entrada de renovables se le da entrada en el sistema se tiene que robustecer con tecnología de base y el mejor combustible para lograr la eficiencia. Nuestra apuesta por México es completa apoyando a esa transición que sabemos que va a llegar".

En conclusión, señaló que Naturgy México impulsa el desarrollo económico regional gracias al gas natural. “No puedes tener una compañía de la importancia de una distribuidora de gas natural sin unos sistemas e infraestructura robusta que lo sostenga. Es una actividad 24/7 todos los días del año, hay ciclos de demanda más altos y otros más bajos, pero el sistema tiene que darle el volumen y presión necesarios a cada punto de distribución".

Subrayó que Monterrey es hoy un motor del crecimiento industrial y un ganador del nearshoring: “El gas es fundamental para acompañar este desarrollo, pues está presente en toda la cadena productiva y permite atender la creciente demanda de energía”.