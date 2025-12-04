México promueve innovaciones tecnológicas en el STS Forum Latam 2025 en Morelos

Autoridades federales y estatales destacaron proyectos de innovación mexicana durante el Science and Technology in Society Forum (SRS Forum Latam) realizado este 4 y 5 de diciembre en las instalaciones del Centro de Convenciones de Cuernavaca, Morelos.

El foro, que congrega a más de 5,800 participantes, incluye sesiones sobre agua, salud, genómica, biotecnología, electromovilidad y espacio, para posicionar a América Latina en la geopolítica global del conocimiento, señaló el secretario de Economía Marcelo Ebrard Casaubón.

La estrategia tecnológica nacional apunta a consolidar polos de desarrollo científico e industrial en diversos estados del país que operarán bajo un modelo de gobernanza colaborativa entre universidades, centros de investigación, empresas y gobierno, detalló Rosaura Ruiz, titular de la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

Este año, el evento congrega a una comunidad internacional, con participantes de 39 países y la presencia de más de 80 fondos de inversión para la industrialización de las innovaciones tecnológicas de México.

Se anunció que Nacional Financiera (Nafin) y la Secretaría de Economía (SE) firmarán un convenio para que un fondo de fondos empiece a financiar proyectos que generen un bien público. Para este año, para 2026 esta bolsa será de 1,600 millones de pesos, el propósito es combinar estos recursos con recursos privados para un crecimiento más rápido.

Entre los proyectos presentados en el STS Forum Latam se encuentran el desarrollo del autobús eléctrico mexicano, el diseño de semiconductores, la constelación de satélites y el sistema de monitoreo de oceános.

El Clúster Nacional de Supercómputo, que enlaza instituciones en Sonora, Guanajuato, San Luis Potosí, Baja California y la Ciudad de México, es ejemplo de esta estrategia para que que la innovación tecnológica llegue a las zonas más vulnerables del país a través de programas como los Polos de Desarrollo y el plan Michoacán, dijo Rosaura Ruiz.

Vinculación

El InnovaFest Latam 2025 opera como la rama regional para América Latina y el Caribe del STS Forum fundado en 2004 en Kioto, Japón, como un espacio de diálogo sobre la relación entre ciencia, tecnología y vida cotidiana” y que con el tiempo expandió su alcance con capítulos en Estados Unidos, Europa e India, antes de llegar a América Latina.

La cooperación científica entre México y Japón comenzó con una misión astronómica en 1874 con una misión de astrónomos mexicanos que viajó a Yokohama para observar el tránsito de Venus, “el único vínculo que México organizó por voluntad y ciencia, la ciencia es un puente entre México y Japón”, afirmó Ebrard. Actualmente hay 300 acuerdos entre universidades de ambos países.

Morelos, tiene su fortaleza como centro de investigaciónal albergar más de 40 centros, con de 2,500 investigadores, tales como el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), además de centros de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, dijo, la gobernadora, Margarita González Saravia.