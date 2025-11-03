Jalisco propone presupuesto 2026 sin nuevos impuestos

Guadalajara, Jal. La propuesta de paquete económico 2026 que entregó el Ejecutivo estatal al Congreso de Jalisco, asciende a 181,548 millones de pesos, cifra que supone un incremento de 4% con relación al ejercicio anterior, cuando el presupuesto aprobado fue de 174,460 millones de pesos.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo, la Ley de Ingresos del próximo año no contempla un aumento de impuestos ni tampoco nuevos gravámenes, únicamente un ajuste inflacionario en derechos y servicios.

“En promedio, estamos hablando de un ajuste inflacionario, nuevos impuestos no están considerados en este paquete; está a la consideración del Legislativo revisar alternativas para fortalecer ingresos", expresó el funcionario, quien subrayó que el objetivo es generar un paquete económico responsable y que priorice las necesidades de la población.

"Vamos a ver incrementos importantes en seguridad; vamos a ver incrementos importantes en salud; vamos a ver incrementos importantes en educación; vamos a ver incrementos importantes en infraestructura; vamos a ver incrementos importantes en deporte, en cultura", detalló García Sotelo.

Indicó que el paquete económico no prevé la contratación de deuda pública ni nuevos esquemas de Asociación Público-Privada (APP), y añadió que para la línea 4 del tren ligero se contempla una partida de 250 millones de pesos adicionales para obras complementarias.

Participaciones federales

El secretario de la Hacienda Pública aclaró que cerca de 80% de los recursos que dispondría el gobierno de Jalisco para 2026, corresponde a participaciones y transferencias federales mientras que el resto, serían ingresos propios.

"Hemos estado monitoreando y en contacto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; ellos de manera formal, después de mandar su Paquete Económico al Congreso, nos mandan a cada uno de los estados, cómo vienen las transferencias federales y las prudencias que debemos de tomar del caso", abundó.

Priorizan seguridad

Por su parte, el secretario General de Gobierno, Salvador Zamora, destacó que el Presupuesto de Egresos prioriza rubros como la seguridad con un incremento del 15 por ciento.

"(Hay) un incremento importante en materia de seguridad que es una de las prioridades del gobierno del estado; se incrementa prácticamente en un 15% el presupuesto en seguridad que representa prácticamente que tendremos disponibles 14,000 millones de pesos en materia de seguridad pública", subrayó el funcionario.

Refirió que sólo para la atención de personas desaparecidas habrá un presupuesto cercano a los 1,000 millones de pesos.

"En el tema de seguridad, desde luego está contemplada la atención a las comisiones de búsqueda, de atención a víctimas y en general, fortalecer la Fiscalía para poder dar una mejor atención a este tema tan sensible para los ciudadanos", puntualizó Zamora.

De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Poder Legislativo, Gabriela Cárdenas, la fecha límite para la aprobación del paquete económico será el próximo 15 de diciembre.