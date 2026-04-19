Jalisco apuesta por alimentos y bebidas para diversificar exportaciones

Guadalajara, Jal. Luego de alcanzar un récord histórico de 52,500 millones de dólares en exportaciones durante el 2025, Jalisco diversificará su oferta exportable con un énfasis particular en el sector de alimentos y bebidas dirigido al mercado norteamericano, anticipó la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Cindy Blanco.

Explicó que aunque más de 60% de las exportaciones del estado proviene del sector electrónico y de alta tecnología, habilitando la inteligencia artificial de empresas globales como Nvidia y Meta, existe la necesidad de ampliar el portafolio hacia otras industrias.

"Somos un estado con una agenda subnacional con proyección y relevancia global. Logramos llegar a este récord histórico de 52,500 millones de dólares en exportación; fuimos el quinto lugar a nivel nacional y primero como estado no fronterizo", subrayó.

Añadió que sectores como transporte, bebidas y tabaco, así como plástico y hule, ya forman parte de la base exportadora estatal, pero el siguiente paso será fortalecer el valor agregado de alimentos y bebidas que, enfatizó, tienen gran potencial en el mercado estadounidense.

"En Estados Unidos le conocen a este sector como CPG (Bienes de Consumo Empacados por sus siglas en inglés), que pueden ser desde alimentos, bebidas, alimentos para mascotas, belleza, salud, todo es una gran categoría y esa es la que vamos a agarrar; le vemos mucho potencial y, sobre todo, estamos viendo que en el mercado norteamericano conforme ha crecido la comunidad hispana, latina, hay cada vez más demanda también de productos", puntualizó Blanco Ochoa.

Abundó que la estrategia contempla no sólo financiamiento, sino un acompañamiento integral para que las empresas logren insertarse en cadenas de retail en Estados Unidos, incluyendo apoyo en trazabilidad, inversión y apertura de mercado.

En el caso del sector primario, indicó que éste continúa fortaleciéndose mediante acciones coordinadas con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), especialmente en materia de sanidad e inocuidad, con el objetivo de ampliar la capacidad exportadora de productos como el aguacate.

La estrategia de Jalisco también incluirá misiones comerciales enfocadas en sectores tradicionales como textil, calzado y artesanías, con el objetivo de identificar mercados con mayor viabilidad de exportación.

Apoyos a la exportación

Como parte del plan de internacionalización, Sedeco lanzó una convocatoria de promoción internacional dirigida a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) con potencial exportador.

Según la directora de planeación de la dependencia, Paulina Contreras, estos apoyos contemplan hasta 120,000 pesos por empresa y hasta 250,000 pesos para municipios que respalden a unidades productivas locales.

"Aquí ampliamos hacia municipios y organismos empresariales en aras de apoyar a nuestros sectores estratégicos como pueden ser textil, calzado, artesanos", expresó.

La estrategia de Jalisco también incluirá misiones comerciales enfocadas en sectores tradicionales como textil, calzado y artesanías.