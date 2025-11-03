Inquieta a industriales de Querétaro ajustes legislativos en materia de agua

Querétaro, Qro. Las recientes propuestas legislativas en materia de aguas han generado inquietud en el sector industrial, debido a sus implicaciones en materia de concesiones, reasignaciones o costos de cumplimiento, declaró la presidenta del Consejo Consultivo del Agua del estado de Querétaro, Katia Reséndiz Jaime.

Durante el panel Industria y gobernanza del agua, organizado por el consejo, -y al analizar la iniciativa para expedir la Ley General de Aguas y la reforma a Ley de Aguas Nacionales- externó que diversos sectores y, sobre todo, los operadores de zonas industriales enfrentan incertidumbre.

“La reciente reforma a la ley de aguas y a la ley de aguas nacionales ha generado inquietud en muchos sectores, pero especialmente en el industrial. (…) La reforma federal busca fortalecer la gestión pública de agua y garantizar su acceso como derecho humano, sí, pero también ha despertado legítimos temores sobre concesiones, reasignaciones o costos de cumplimiento”, expuso.

A través del consejo planteó tres líneas de acción local: establecer mesas de trabajo con parques industriales, cámaras y autoridades para escuchar inquietudes; promover una planeación hídrica estatal inteligente, en este punto señaló que se busca alinear el crecimiento económico con la disponibilidad hídrica real de cada zona; y emitir reconocimientos e incentivos a la responsabilidad hídrica. Al tiempo que, añadió, se trabaja en el diseño del Programa Hídrico Estatal.

Una de las principales inquietudes de los industriales es que no puedan suministrar agua de forma independiente, lo que provocaría incertidumbre, manifestó el especialista en derecho ambiental, e integrante del Consejo Consultivo del Agua, Alberto Portela Avello.

“Las principales inquietudes es que no los dejen operar solos, que no pueden suministrar de manera independiente, que no pueden incrementar sus volúmenes de agua y que al final eso les cause una incertidumbre total, es muy poca el agua que utiliza la industria, pero es un sector que está demasiado satanizado, a pesar de que usa muy poca agua y que sus infraestructuras no las comparte con la CEA (Comisión Estatal de Aguas)”, expresó

Alberto Portela destacó que en el estado la mayoría de los parques industriales cuentan con pozos propios, por lo que -afirmó- su suministro no interviene con el servicio a la población.

“Aquí en Querétaro los parques industriales se suministran de manera independiente, la CEA no apoya a los parques industriales, tienen sus pozos propios, no le quitan el agua a la población para el suministro, pero ese sistema es el que se dislocaría un poco, no sabemos en adelante qué va a pasar, no sabemos si es intención de la Federación tomar ese servicios, si va a ser intención de la CEA tomar o si va a ser la intención de que sigan operando de manera independiente y esa es la incertidumbre”, precisó.

El diputado federal por Querétaro e integrante de la Comisión de Recursos Hídricos, Agua Potable y Saneamiento, Mario Calzada Mercado, señaló que debido a inconformidades de diversos sectores se ha buscado ampliar el debate.

El legislador priista destacó que las regiones centro y norte del país enfrentan las principales problemáticas en materia de agua. El área de oportunidad, agregó, está en la tecnificación del campo que consume casi 70% del recurso.

Durante su intervención en el foro, el secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marco Antonio Del Prete Tercero, destacó que -aunque la administración no tiene injerencia en la propuesta relativa a la Ley de Aguas Nacionales- es posible participar por medio de políticas públicas que beneficien al estado. El gran reto, dijo, es seguir produciendo sin afectar al medio ambiente; en ese sentido, destacó que se trabaja en un proyecto de bancos de restauración hídrica.

Municipios tomarían tutela del servicio de agua

Como parte de las iniciativas en materia de agua, se remarca que los municipios sean los titulares del servicio público de suministro y saneamiento de agua, ahondó el experto en la materia y miembro del consejo consultivo, Alberto Portela.

Este cambio, dijo, implicará que la CEA —instancia estatal que ejerce esa función— se transforme y se ajuste a la reforma del artículo 115 constitucional.

“De forma en que los municipios sean los titulares del servicio público de suministro y saneamiento de agua, porque eso es lo que marca la legislación, desde hace mucho tiempo, desde el (artículo) 115, pero ahorita ya lo vinieron a reforzar”, expuso.

Una alternativa es que, si avanza la iniciativa, los municipios podrían conformar un comité intermunicipal y mantener la forma operativa de la CEA, pero ahora, con la titularidad de los municipios y no del estado.

En ese sentido aclaró que el gobierno federal aumentó el presupuesto de los municipios en materia de agua y se les designará un presupuesto.

En octubre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó las iniciativas para expedir la Ley General de Aguas y para reformar la Ley de Aguas Nacionales, con el objetivo de, señaló, devolver el agua como recurso de la nación y que su acceso sea un derecho.