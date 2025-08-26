Grupo Somar invierte 223 millones de pesos para ampliar operaciones farmacéuticas en el Valle de México

Grupo Somar, conglomerado de laboratorios farmacéuticos de origen mexicano, anunció una inversión total de 223 millones de pesos para expandir su capacidad productiva e investigativa en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Este paquete de inversión se divide en dos ejes principales: 200 millones de pesos destinados a infraestructura y equipamiento, y 23 millones de pesos asignados a investigación clínica.

La inversión en infraestructura se concentrará en tres proyectos específicos. En Chalco, Estado de México, se construirá una nueva planta para dos líneas de producción de productos efervescentes, lo que posicionará a Somar como uno de los únicos actores con tres plantas de este tipo en el país. En Naucalpan, Estado de México, se instalará una nueva línea de gelatina blanda para incrementar la capacidad productiva existente. Adicionalmente, en la planta de Chalco se realizarán ampliaciones y mejoras en el equipo de producción de sólidos orales.

En materia de investigación, la empresa destinará 23 millones de pesos a la realización de más de 100 estudios de bioequivalencia y fase IV durante 2025 y 2026. Estos estudios serán ejecutados principalmente a través de CROs (Organizaciones por Contrato de Investigación) locales, que fortalecerán el ecosistema de innovación en la región.

La inversión generará 200 nuevos empleos directos y más de 600 empleos indirectos.

La inversión se enmarca en el Plan México, la estrategia federal diseñada para dirigir inversiones estratégicas hacia las regiones según sus capacidades específicas, señaló la secretaria de Desarrollo Económico del Estado de México, Laura González.

"El hilo conductor que une todo eso es el Plan México, tanto la llegada de industria farmacéutica o la ampliación de la ya existente” va en torno al plan que indica al Estado de México y a la zona metropolitana como polos de desarrollo ideales para la industria farmacéutica nacional.

“Cada peso inyectado en inversión de salud se refleja en buenos salarios, en salarios dignos, en innovación y también en soberanía”, dijo La secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Manola Zavala.

“Juntos la Ciudad de México y el Estado de México tenemos la mayor generación de valor agregado en la industria farmacéutica sumamos el 55% del total nacional”, contextualizó González

La disponibilidad de mano de obra calificada, ubicación estratégica para la distribución nacional, infraestructura existente y el acceso al mercado de consumo más grande del país son factores determinantes para el crecimiento de esta industria farmacéutica en la región centro, añadió.

De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Economía federal, esta industria puede crecer entre tres y cuatro veces en esta administración y sería uno de los principales pilares económicos del país.