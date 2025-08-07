Gobierno presenta inversiones farmaceúticas por más de 12,000 millones de pesos

El gobierno de México informó sobre la inversión de empresas farmacéuticas de más de 12,000 millones de pesos y que tiene el propósito de posicionar al país como líder regional en innovación médica, producción farmacéutica y desarrollo de investigación clínica.

David Kershenobich, secretario de Salud, afirmó que la expansión de estas empresas internacionales y nacionales es reflejo de la confianza de los inversionistas en el gobierno de la presidenta Sheinbaum y en el potencial estratégico de México en el sector salud.

También, destacó que estas nuevas inversiones fortalecerán la soberanía sanitaria nacional, ampliarán la producción local de medicamentos esenciales, modernizarán la infraestructura tecnológica y fomentarán la exportación.

“El impacto económico será significativo, con más de 3,000 empleos directos altamente especializados y más de 20,000 empleos indirectos generados en distintas regiones del país”, precisó.

Entre los proyectos anunciados se encuentra la expansión de Boehringer Ingelheim en su planta de Xochimilco, Ciudad de México, que se convertirá en la más grande del mundo para la producción de tabletas.

La inversión multianual de 3,500 millones de pesos permitirá fabricar 5,000 millones de tabletas para tratar hipertensión y diabetes, que se exportarán a más de 40 países. Esta operación generará 1,800 empleos directos y unos 15,000 indirectos, según explicó Juan Augusto Muench, directivo de la farmacéutica alemana.

AstraZeneca, invertirá más de 2,000 millones de pesos en tres áreas clave: investigación clínica en colaboración con instituciones como la UNAM, el IPN y el IMSS; la ampliación de su centro de servicios digitales y tecnológicos; y la modernización de su planta en el Estado de México que ya produce medicamentos para enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 y la insuficiencia renal. Esta expansión permitirá generar 600 empleos especializados y más de 6,500 indirectos, detalló Julio Ordaz, representante de la empresa británica.

En el ámbito nacional, Carnot Laboratorios anunció una inversión de 3,500 millones de pesos para construir una nueva planta en Villas de Tezontepec, Hidalgo, dedicada a la manufactura farmacéutica y biotecnológica de última generación. Edmundo Jiménez Luna, directivo de la firma mexicana, destacó que esta nueva planta estará orientada a la exportación hacia más de 30 países, con la creación de 600 empleos directos y 5,000 indirectos. “Carnot cree en el talento y el futuro de México, y esta inversión lo demuestra con hechos concretos”, señaló.

Por su parte, Bayer destinará 3,000 millones de pesos en los próximos cinco años a fortalecer su presencia en el país. Daniel Londero, presidente de la farmacéutica alemana en México, explicó que se ampliará la planta de ingredientes activos en Orizaba, Veracruz, que abastece a Europa y Estados Unidos, así como la planta de Lerma, Estado de México, para producción de nuevos medicamentos.

También destacó el desarrollo de tecnología agrícola desde su planta en Tlaxcala —única en su tipo—, desde donde exportan fungicidas biológicos a más de 100 países. Bayer también triplicará su inversión en estudios clínicos en México, gracias al trabajo coordinado con la Cofepris.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, subrayó que esta serie de anuncios responde a una instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum de impulsar la autosuficiencia sanitaria del país y asegurar la preparación ante futuras pandemias.