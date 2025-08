Falta de talento en TI podría costarle a Latinoamérica más de 35,000 millones de dólares: IDC

Monterrey, NL. La falta de talento calificado en Tecnologías de la Información (TI) no es un fenómeno reciente, sino una brecha estructural que ha persistido durante años en México. Muchos egresados universitarios tienen conocimientos tecnológicos pero carecen de habilidades de negocio y de adaptación al entorno laboral, cada vez más cambiante. Ante este panorama, se estima que para 2030 la demanda de personal especializado se multiplicará por diez, comentó a El Economista Ramón Alberto Arellano Hernández, director de Dominio de Infraestructura en IDC.

La falta de preparación o especialización de los jóvenes en áreas como programación, análisis de datos e incluso idiomas “representa que se dejen en la mesa más de 35,000 millones de dólares en toda Latinoamérica, que terminan yéndose a otras regiones con mayor disponibilidad de talento calificado”, alertó Arellano.

La demanda de personal capacitado crece más rápido que el número de egresados en estas carreras, y muchos de ellos no cuentan con una visión de negocio. “Tenemos desarrolladores muy capaces en ciberseguridad o inteligencia artificial, pero no entienden cómo funciona un banco en México o el sector retail. Muchos jóvenes estudian alguna especialidad en el extranjero y conocen el contexto global, pero no el local, que es esencial”, explicó.

“Hay un tercer tema: el talento que egresa de la universidad no sabe cómo adaptar sus conocimientos a la realidad del entorno laboral. Desde hace tiempo han surgido figuras como el científico de datos, o los especialistas en nube, automatización y analítica. Empiezan a aparecer carreras orientadas a formar científicos de datos, pero se habla poco de especializaciones en protección de datos, por ejemplo".

"También vemos la necesidad de otros perfiles: un científico de datos puede detectar patrones y tendencias muy valiosas para el negocio, pero muchas veces no sabe cómo traducir esos hallazgos a un lenguaje que entiendan los financieros o los equipos de marketing. Es decir, también hace falta desarrollar la capacidad de adaptación”, recalcó el experto.

Hablando de tecnología aplicada a los negocios

Nuevo León es un referente, destacó Arellano Hernández, debido a que, en el estado se da una colaboración estratégica entre empresas y universidades, por ejemplo, el caso del Tecnológico de Monterrey y FEMSA. “Desde la educación media, les hablan a los jóvenes sobre tecnología aplicada a los negocios; es decir, no solo buscan formar nuevo talento en TIC, sino que también comprenda el entorno y las necesidades del negocio local”.

Otro ejemplo es lo que hace FEMSA con el Egade Business School, que incorpora vendors como CISCO, a través de la creación de tres pilares clave: el sector educativo, industrial y tecnológico, también hay proyectos de la Universidad Regiomontana y de la Universidad de Monterrey (UDEM). Creo que esta filosofía es muy particular de Nuevo León", destacó el directivo.

"También vemos esfuerzos similares en Querétaro y Jalisco, pero definitivamente es necesario que estos ejemplos se puedan permear a otras entidades federativas", ahondó.

En San Luis Potosí se han instalado grandes armadoras como GM y BMW y están capacitando a los jóvenes de los Conalep para que tengan los skills (habilidades o competencias) técnicos y tecnológicos que requiere la industria; pues no sólo deben aprender sobre componentes, sino que deben convertirse en técnicos calificados en el software que se instala en los automóviles.

Polo de atracción para profesionales extranjeros

Este modelo de colaboración no solo impulsa el talento local, sino que también ha convertido a Nuevo León en un polo de atracción para estudiantes y profesionales extranjeros, muchos de los cuales se forman en instituciones como el Tecnológico de Monterrey y deciden establecerse en el estado, en sectores como las Tecnologías de la Información y otros sectores clave de manufactura.

Emmanuel Loo, subsecretario de Inversión e Innovación de la Secretaría de Economía, comentó que, "lo que está pasando en Nuevo León es que hay quienes vienen a trabajar legalmente en el estado y otros que iban a Estados Unidos y decidieron quedarse en Monterrey. Tenemos un proyecto con la Secretaría de Igualdad e Inclusión y con el Instituto Nacional de Migración (INM) para legalizar inmigrantes, se han contratado más de 20,000 este año".

Hace unos días el Tecnológico de Monterrey comentó que 49% de la matrícula en el Campus Monterrey son "foráneos", es decir de otras entidades y de otros países, que son personas muy brillantes, precisó.

Entonces, "si tenemos a la gente más brillante no queremos que esas personas acaben su carrera y se vayan a Estados Unidos o a otros países, que se queden aquí y desarrollen proyectos de alta tecnología", dijo Emmanuel Loo.

El Instituto Nacional de Migración indicó que en Nuevo León se realizaron más de 20,000 trámites para que personas de otros países se queden a trabajar en el estado.