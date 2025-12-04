Entra en operaciones servicio de lujo del Tren Maya

Cancún, QRoo.- A partir de la presente temporada alta de fin de año, se pondrá en marcha el servicio de largo alcance del Tren Maya, denominado comercialmente como el Expreso de Año nuevo, según lo anunciado en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La presentación estuvo a cargo del general Óscar David Lozano Águila, quien explicó que el nuevo convoy, modelo P'atal, cuenta con siete vagones; dos de clase turista, dos de primera clase con asientos reclinables y dos más con camarotes y área de comedor.

“Quiero comentarles que como parte también del esfuerzo que realice el Tren Maya, vamos a iniciar ya con la operación del tren de larga distancia. Es un tren que no habíamos podido iniciar su operación porque estaba todavía la empresa, terminando la configuración del mismo al día de la fecha”, dijo.

Los precios arrancan desde los 23,000 pesos en paquete básico hasta los 29,000 en paquete premium.

Sólo habrá una corrida disponible que abarca los días 29, 30, 31 de diciembre y el primero de enero.

El paquete incluye vuelos, hospedaje, actividades entradas, algunos alimentos, traslados terrestres, brindis a bordo y cena de Año Nuevo en Mérida.

El recorrido es de cuatro días y tres noches por Yucatán y Quintana Roo; saliendo desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con recorridos por la zona arqueológica de Tulum, la cena y brindis de Año Nuevo y en puerto Progreso la contemplación del primer amanecer de 2026.

Adicionalmente se informó que el Tren Maya ya ha alcanzado los 1.2 millones de pasajeros movilizados y esperan cerrar el año cerca de 1.4 millones.