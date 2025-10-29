Empresa coreana invierte 500 millones de pesos en Coahuila

El gobernador Manolo Jiménez Salinas, junto al alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, acompañó a directivos de la empresa Doosung Tech en la colocación de la primera piedra de lo que será su planta en este municipio, evento en el que anunció un gran plan de impulso económico para el estado, el cual se presentará en las próximas semanas.

La empresa, de capital coreano, está dedicada a la producción de componentes para vehículos eléctricos e invertirá alrededor de 500 millones de pesos, generando alrededor de 200 empleos directos.

Manolo Jiménez agradeció a los directivos de esta firma por confiar en Coahuila como destino de sus inversiones, y mencionó el empleo como una de las mejores herramientas para los ciudadanos.

Reiteró que su gobierno trabaja por generar las mejores condiciones para la llegada de más inversiones, y para que las operaciones de las ya instaladas en Coahuila sean exitosas.

Jiménez Salinas expresó que, junto al gobierno federal, se está trabajando para empujar la reactivación de AHMSA, y que, paralelamente se trabaja con los alcaldes de la región centro desierto y con el sector empresarial, para impulsar el desarrollo y traer más empresas, principalmente del sector automotriz.

Destacó la coordinación que se tiene entre gobierno, Iniciativa Privada y academia, mediante la que se capacita a jóvenes de las universidades para atender las necesidades de las empresas que llegan.

De la misma manera, informó que de la mano con el gobierno federal se puso en marcha un proyecto para beneficiar muchos pequeños, medianos y grandes productores de carbón, con lo que se está reactivando esta actividad y la economía de estas regiones.

Manolo Jiménez reiteró su compromiso por mantener seguro y blindado a Coahuila con más prevención, proximidad, inteligencia y fuerza, “pilares por los que hoy nuestro estado es la segunda entidad más segura de todo México”.

Carlos Villarreal agradeció a Manolo Jiménez por todo su respaldo en los proyectos y programas con los que se continúa con el desarrollo económico del municipio y la región, trabajo que se está reflejando con la llegada de más empresas y la generación de más empleos.

Destacó que entre estado y municipio se están otorgando becas a estudiantes universitarios para capacitarlos en el idioma coreano, ante la llegada de empresas de este país.

Xavier Jung, director de la división Automotriz de Doosung Tech, dijo que con la colocación de la primera piedra de su empresa comienza una nueva etapa de desarrollo para Monclova y para la región.