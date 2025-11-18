Descartan afectaciones por alerta de viaje de Canadá hacia México

Cancún, QRoo.- Aunque Canadá actualizó sus recomendaciones de viaje hacia México alertando sobre riesgos de seguridad en por lo menos trece estados de la República, la presidenta Claudia Sheinbaum, minimizó la alerta, pues aseguró que pese a todo, "muchísimos canadienses siguen visitando México".

“Vamos a averiguar con la Embajada de Canadá. Pero no sirven de mucho, la verdad, porque siguen llegando turistas estadounidenses, canadienses, europeos, al sureste, al centro, a todo el país”, expuso la mandataria.

La comunicación del gobierno canadiense advierte altos niveles de violencia, delincuencia organizada y secuestros. El aviso, disponible en su portal oficial, incluye recomendaciones específicas para diversas entidades y zonas urbanas.

Entre los puntos destacados, Canadá pide extremar precauciones en algunas áreas de Mazatlán y advierte sobre frecuentes enfrentamientos violentos en Sinaloa entre grupos criminales.

Específicamente, Canadá pidió evitar desplazamientos no esenciales a los siguientes estados o regiones: Chiapas, excepto Palenque, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas; Chihuahua, excepto la capital; Colima, excepto Manzanillo por vía aérea; Guanajuato, en zonas al sur de las carreteras 43D y 45D; Guerrero, excepto Ixtapa y Zihuatanejo por vía aérea; Jalisco, dentro de un radio de 50 km de la frontera con Michoacán; Morelos, específicamente el Parque Nacional Lagunas de Zempoala; entre otros.

El tema es relevante para Quintana Roo, pues con corte al tercer trimestre del año el Caribe mexicano ha captado 57% de los casi 2 millones de canadienses que han visitado México en ese periodo.

Aunado a ello, la ruta Toronto-Cancún se ha convertido en la que más pasajeros desplaza en rutas internacionales no sólo hacia el Caribe mexicano, sino la principal a nivel nacional con un total de 884,230 pasajeros en el periodo enero-septiembre del presente año.

Es decir, Canadá ha desplazado a las rutas aéreas estadounidenses que tradicionalmente habían sido las que más pasajeros internacionales transportaban a México.