Campeche apuesta por posicionarse como atractivo turístico en el sureste

Campeche implementa una estrategia para convertirse en un destino turístico en el segmento MICE (Meetings, Incentives, Conventions & Exhibitions), con proyecciones de duplicar su cartera de eventos de 30 en el 2025 a 60 para el 2026, mencionó en entrevista Marcelo Vargas Rioja, director de Congresos y Convenciones de la Secretaría de Turismo estatal.

El segmento MICE es prioritario por su alto impacto económico, “los congresistas y convencionistas gastan cuatro veces más que un turista de ocio, lo que genera una importante derrama económica para el estado”, por ello participan activamente en la promoción del destino en ferias nacionales e internacionales.

Campeche cuenta con dos centros de convenciones ubicados en San Francisco de Campeche y Ciudad del Carmen, así como una capacidad hotelera de 2,666 habitaciones en la capital estatal. “Nuestra infraestructura está probada, en el 2023 recibimos exitosamente el Congreso Mexicano del Petróleo con más de 7,000 asistentes”.

En Ciudad del Carmen se realizó el Foro Portuario Industrial, con 1,500 participantes en el centro de convenciones Carmen XXI .“Estamos profesionalizando la cadena de valor turística en Carmen para desarrollar atractivos más allá de la industria petrolera”, añadió.

El segmento MICE representa entre 30 y 40% del flujo turístico total, el turismo de ocio concentra 60 a 70% restante, “nuestro principal mercado de ocio son visitantes por carretera desde Mérida, seguido de franceses, italianos, alemanes y españoles”.

Para el 2025 se tienen confirmados cinco congresos médicos, y la agenda de prospección incluye ferias nacionales e internacionales, la meta es duplicar los eventos año con año del 2024 al 2025, y del 2025 al 2026.

“Somos un destino emergente con infraestructura, conectividad y seguridad para competir en el segmento MICE a nivel nacional e internacional”, afirmó Vargas Rioja.

Artesanías

Por otro lado, el Instituto Estatal del Fomento a las Actividades Artesanales de Campeche (Inefaac) acaba de crear un padrón de 1,450 artesanos registrados, donde 90% son mujeres que laboran entre tres y ocho horas diarias, casi los 365 días del año, de acuerdo con Andrea Fleischer, directora administrativa y de finanzas del instituto.

Esto con el objetivo de “conservar, preservar y fomentar las artesanías sin perder de vista los procesos históricos y culturales de cada pieza”, por medio de tres ejes: comercialización a precio justo, preservación de técnicas y capacitación para la competitividad.

Los artesanos se organizan en cadenas productivas de cinco a 10 personas, principalmente en comunidades rurales, tales como las cuevas comunitarias en Bécal, Calakmul, donde 35 personas trabajan diariamente en la elaboración de productos de jipi, “la gran mayoría son mujeres, por lo tanto trabajamos en generarles un valor económico y buscar espacios donde puedan sentirse seguras para comercializar sus productos”.

Una pieza artesanal puede beneficiar hasta a 15 familias, que a su vez mantienen a entre cinco y seis personas cada una, calculó Fleischer. El 70% de las comunidades con valor cultural en el estado se dedican a actividades artesanales o al campo.

Detonante

Tanto el sector turístico como el artesanal de Campeche coinciden en identificar al Tren Maya como un detonante para el desarrollo económico.

Desde la perspectiva del turismo, “el Tren Maya es nuestra ventana de oportunidad, si tenemos congresos internacionales los podemos volar hasta Cancún, que hagan el circuito de Tren Maya y que bajen a Campeche”, dijo Vargas Rioja.

Además, activa circuitos económicos que benefician a emprendimientos locales y comunitarios. “Las estaciones están muy cerca de la parte de las comunidades entonces, han tenido más visitas”, complementó la funcionaria.