El auto del futuro acelerará integración del software; avanza desarrollo de sistemas en estados: INA

Querétaro, Qro. El avance de la electromovilidad, de la movilidad autónoma y la adhesión de la inteligencia artificial (IA) aumentarán el uso de software en los vehículos, es una vertiente en la que ya participa la industria automotriz del Bajío, así como entidades del norte, compartió el presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes (INA), Francisco González Díaz.

Al hablar de la perspectiva que tiene la industria autopartista para los próximos años, refirió que entre el periodo 2035-2040 alrededor de 35% de un vehículo será software, lo que representa un importante salto si se considera que actualmente -dependiendo del vehículo- este elemento tiene una integración de entre 5 y 10 por ciento.

Ese trecho simboliza una gran posibilidad de crecimiento para la industria de autopartes del país; en el desarrollo de este tipo de software están destacando estados del Bajío, así como regiones de Monterrey (Nuevo León), Ramos Arizpe (Coahuila), Guadalajara (Jalisco), entre otros.

Esta tendencia, dijo, no refiere sólo a la ubicación de los estados participantes, sino que permite trabajar remotamente e integrar comunidades más amplias.

"(En la industria de autopartes)tenemos que meter electromovilidad, esto te abre un tema completamente distinto en tecnologías, en posibilidades, en inversionistas, en nuevos proveedores en la cadena; también tenemos que ver esta nueva sección de IA que afecta a todos los sectores por igual, pero en el caso de las autopartes, la movilidad autónoma y todas estas posibilidades que se están dando, están originando que el vehículo en un futuro (…) de 2035-2040 sea 35% de software y estados del Bajío principalmente y muchos más, pero Querétaro, está muy bien establecido para la parte de estos desarrollos", expresó.

Las autopartes ya no sólo están conformadas por acero y aluminio, dado que también integran desarrollos tecnológicos, planteó durante su intervención en el panel Conectando mercados: estrategias disruptivas para un comercio exitoso, en el marco del 31 Congreso Comercio Exterior Mexicano, que el Comce realiza en Querétaro.

“Hay que contemplar que las autopartes ya no nada más son acero y aluminio, (…) sino que son mucho más integradas y con mucha más inteligencia humana, inteligencia artificial y valor agregado y para eso México se pinta solo. Preveo un futuro extraordinario para las autopartes, con ciertos baches y ajustes por este desorden que está habiendo”, declaró.

En entrevista sobre este tema, el presidente de la INA compartió que el país tiene la capacidad para llegar a este objetivo de integración de software, sin embargo, destacó la necesidad de forjar talento, debido a que estos sistemas avanzan aceleradamente.

En la actualidad, este tipo de programas informáticos son utilizados en los sistemas de infotainment, en la pantalla de la unidad que integra diversas funciones, también en el manejo del motor y partes relacionadas con el confort.

El presidente de la INA declaró que el futuro de la industria de autopartes tanto en el estado como en el país “es extraordinario”, debido a la conexión entre el valor de contenido regional que plantea el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el nearshoring y la evolución tecnológica que vive la industria automotriz.

Aunque, ahondó, el país necesita crecer en infraestructura, en sus capacidades energéticas, desarrollo de talento y garantizar la certidumbre jurídica.