Asiste Caribe Mexicano a la WTM de Londres

Cancún, QRoo.- La Secretaría de Turismo de Quintana Roo encabeza la delegación de más de 25 empresas que asisten a la edición 2025 del World Travel Market de Londres que arranca este miércoles 4 de noviembre.

Bernardo Cueto Riestra, secretario estatal de Turismo, explicó que entre los principales objetivos está el de presentar la estrategia de promoción para la próxima temporada invernal, además de que se buscará afianzar nuevas rutas aéreas de cara al Mundial de Futbol de 2026.

La WTM reúne cada año a alrededor de 5,000 expositores de 182 países, así como 51, 000 profesionales de la industria de viajes, entre ellos empresarios, ministros de gobierno, prensa y las principales agencias de viaje de Europa y el mundo.

En este contexto, se presentarán a los touroperadores europeos las facilidades que ofrece Cancún como única ciudad de los tres países sede con conexión aérea a las 16 ciudades donde se jugarán los partidos de la Copa del Mundo.

Para ello, se desplegará la campaña Stopover In Cancún (Pernocta en Cancún), la cual hace énfasis en la posibilidad de que los aficionados puedan asistir al Mundial, pero hospedados en algún resort del Caribe mexicano.

Las estimaciones del gobierno de Quintana Roo establecen que Cancún podría ser la puerta de entrada de por lo menos 40% de los 5.5 millones de visitantes a México que se esperan con motivo de la Copa del Mundo, muchos de los cuales seguirán de largo a otras ciudades, pero por lo menos 1 millón se hospedarían en alguno de los resorts del Caribe mexicano.

Bajo esa expectativa, Cueto Riestra recordó que las aerolíneas ya también apuestan al incremento de viajeros en 2026 y por ello se han reanudado conexiones importantes como la de Virgin Atlantic que retomó la ruta Londres-Cancún desde finales de octubre de este año, pero no será la única, pues adelantó que en invierno se reanudará por lo menos una veintena de vuelos de temporada tanto de Europa, como de Canadá y de Estados Unidos.

Independientemente de la coyuntura del Mundial, el titular de la Sedetur recordó que hasta 78% de los viajeros de Reino Unido que visitan México llegan por Cancún, esto representa entre 400,000 y 500,000 visitantes al año, además de que se colocan como el cuarto mercado más importante para el Caribe mexicano, solo por detrás de Estados Unidos, el mercado nacional y Canadá.