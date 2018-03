Guadalajara, Jal. La industria electrónica y de Tecnologías de la Información (TI) instalada en Jalisco –principal exportadora en la entidad- podría verse afectada por las acciones que está tomando el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para retener inversiones en ese país y evitar que lleguen a México.

Lo anterior ha generado preocupación en el sector, admitió el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) Occidente, César Castro Rodríguez.

Lo que nos preocupa más que nada, es que vaya a seguir con lo que dijo Obama hace dos años, que iba a hacer un proyecto de retención y creación de empleos dándoles incentivos millonarios en dólares; entonces, si yo recibo de Estados Unidos un incentivo millonario en dólares pues me quedo dos años hasta que me acabe el incentivo, entonces sí me va a convenir quedarme y producir en Estados Unidos , explicó el presidente de la Canieti.

El dirigente del sector indicó asimismo que México va tarde en la integración de un equipo especializado para negociar las nuevas condiciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), toda vez que Estados Unidos y Canadá ya están preparados.

Ahorita lo que yo sé es que Canadá ya tiene su equipo y México, desgraciadamente hasta ahorita no sé, al menos yo no estoy enterado de que haya un equipo de negociación, teniendo tanta gente con experiencia como la que negoció el Tratado de Libre Comercio , dijo Castro Rodríguez.

Propuso que para renegociar el TLCAN se convoque a quienes participaron en la negociación inicial así como a la iniciativa privada del país.

Ahí están Serra Puche, Herminio Blanco, entonces todos ellos están ahí. No sé por qué no los reúnen. Y la iniciativa privada, podemos sentarnos allí con ellos en el cuarto de al lado como se hizo en la versión original para que empiece; ya es hora, porque estamos para el 20 de enero que es cuando toma posesión, entonces ahí estamos dormidos , dijo el presidente de la Canieti.

En Jalisco hay instaladas 600 empresas del sector electrónico y de alta tecnología que representan más de la mitad de las exportaciones locales.

De acuerdo con el Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG), en los primeros 10 meses del año pasado, las exportaciones jaliscienses ascendieron a 39,372.5 millones de dólares de los cuales, la industria electrónica concentró 52.8%; es decir, 20,790.0 millones de dólares.

