Guadalajara, Jal. A cinco días de haber entrado en vigor la restricción de horario para que los camiones de carga puedan ingresar al área Metropolitana de Guadalajara (AMG), empresarios del sector comenzaron a ampararse y alistan un “mega bloqueo” con sus unidades para el próximo 15 de enero.

“Estamos invitando a los transportistas de otros estados a que se limiten, y que busquen la manera de no venir a Guadalajara a partir del día 15 de enero porque vamos a estar parados en todos los ingresos y no vamos a permitir el ingreso de ningún vehículo que traiga mercancía a Guadalajara”, advirtió Diego Javier Bolio Corona, delegado en Jalisco de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram).

El dirigente del sector aclaró que ese organismo no promovió la tramitación de amparos colectivos pero se dijo a favor de que los empresarios en lo particular echen mano de ese recurso legal en contra de una medida que calificó como “anticonstitucional” debido a que, dijo, viola el derecho al libre tránsito.

“Estoy esperando que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) nos dé respuesta un oficio, una solicitud de información, para saber cuáles son los límites de los estatal con lo federal para nosotros poder usar las áreas federales sin ninguna restricción para circular”, precisó Bolio Corona.

Antecedentes

El pasado 1 de enero entraron en vigor las nuevas disposiciones para la circulación del transporte de carga previstas en los artículos 71 y 183 de la Ley de Movilidad del Estado de Jalisco.

Dichas disposiciones restringen la circulación de vehículos de carga con semirremolque, doble remolque y tractocamiones en los accesos al área metropolitana de Guadalajara en el horario de 6:00 a 9:00 horas, con el objetivo de mejorar la seguridad vial disminuyendo los accidentes en los que se ven involucrados vehículos pesados y agilizar el tránsito en el AMG.

Al respecto, el coordinador de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC), Benjamín Gómez Saldívar, afirmó que la restricción de horarios para la circulación del transporte de carga será una medida “inútil” toda vez que, dijo, las complicaciones viales y la contaminación los genera el exceso de autos particulares.

“Que no nos echen la culpa a nosotros como vehículo de carga que somos los que venimos a entorpecer la vialidad (…) (En la calzada) Lázaro Cárdenas que es una vía rápida y sin ningún semáforo, es más fluido el tráfico por los carriles laterales que por los carriles centrales donde no transitan los camiones de carga”, subrayó Gómez Saldívar.

Socialización

Aunque la restricción de horarios entró en vigor el 1 de enero, durante todo este mes la Comisaría de la Policía Vial y la Dirección de Seguridad Vial de la Secretaría de Transporte llevan a cabo acciones de socialización en los siete accesos carreteros a la ciudad.

No obstante que, durante enero únicamente se apercibe a los transportistas, la restricción ya es vigente por lo que no se permite el ingreso a la ciudad a los vehículos de carga entre las seis y las nueve de la mañana, y a partir de febrero iniciará la aplicación de sanciones económicas para los conductores que incumplan con dicha disposición así como para aquellos que no cuenten con un permiso para circular en el AMG.

Según la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el 2020, el permiso anual para que los camiones de carga puedan circular en el AMG costará 6,000 pesos por unidad. En tanto, las unidades que deseen ingresar de forma eventual a la ciudad, deberán pagar 1,000 pesos por un permiso que tendrá 72 horas de vigencia.