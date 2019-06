Al inicio de este año, Tlaxcala muestra señales positivas, tras permanecer dos años consecutivos en números rojos.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la economía estatal cayó a tasa anual 2.4% en el 2018 y 1.4% en el 2017, aunque para el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez el comienzo del 2019 es alentador, destacando que la administración estatal no registró obligaciones financieras en el impulso del estado.

En materia laboral, Tlaxcala se ubicó, según cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en quinto lugar nacional en crecimiento de la generación de empleos formales. En los primeros cuatro meses del año creó 1,508 plazas aseguradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, frente a 1,010 puestos de trabajo en igual lapso del 2018, es decir, un aumento de 49.3 por ciento.

La información de la Secretaría de Economía revela que en los primeros tres meses del 2019 la entidad captó 96.8 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED), el quinto mayor monto en flujos trimestrales en las últimas dos décadas, y el primero desde el periodo octubre-diciembre del 2016 (133.5 millones).

El mandatario destacó que Tlaxcala, único gobierno estatal que no tiene deuda pública, ha registrado un repunte económico financiado por recursos propios.

“En el país se nos conoce como el único estado que no tiene deuda. No obstante, está creciendo. No todos los estados de la República están creciendo. Tlaxcala está teniendo un impacto muy bueno en empleo. Está aumentando 5.4% en empleo formal, y nos colocamos como una de las cinco entidades con mayores plazas laborales formales en el país”, puntualizó.

El ejecutivo estatal refirió que en dos años de la actual administración se ha alcanzado la cifra de 1,200 millones de dólares en IED, principalmente en los sectores automotriz, químico y textil.

“Estamos teniendo una tendencia constante de inversión, particularmente europea, lo que ha generado empleo y mayores capitales en el estado”, añadió.

Atractivos

En el marco de la presentación de la temporada de avistamiento del Santuario de la Luciérnagas, del 21 de junio al 15 de agosto en los bosques de los municipios de Nanacamilpa y Calpulalpan, el secretario de Turismo del estado, Roberto Núñez Baleón, aseguró que ante la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México la participación de la entidad en los diferentes eventos internacionales y su promoción será financiada principalmente con recursos propios.

“A través de los recursos propios que tiene el gobierno del estado se está potenciando la promoción turística, haciendo convenios con la Iniciativa Privada para que también ellos nos puedan apoyar para mejorar la promoción”, añadió.

En relación a la temporada de avistamiento del Santuario de la Luciérnagas, la Secretaría de Turismo estatal proyecta una ocupación hotelera de 61% y 100% los fines de semana, con la llegada de más de 127,000 viajeros, quienes dejarán una derrama económica de 48 millones de pesos.

En el 2018, en dicho periodo, se registraron 113,699 visitantes, una ocupación hotelera promedio de 55% y una derrama económica de 44 millones de pesos, lo que representa un incremento de seis puntos porcentuales en ocupación, un crecimiento de 11.7% en turistas que llegan al avistamiento y un aumento de 9.1% en derrama.

“Tlaxcala es un gran destino, con un potencial muy importante a lo largo de los próximos años. No tengo duda de que si bien el Santuario de la Luciérnagas va a ser un sello que distinga positiva y favorablemente al estado, también será un destino que se consolidará como un opción cotidiana para Ciudad de México y el centro del país”, expresó el gobernador de la entidad.

