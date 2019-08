Querétaro, Qro. El sector inmobiliario del estado enfrenta un entorno complejo en el segmento habitacional, al percibir incertidumbre y afectaciones ante la reducción de subsidio para vivienda económica.

En este contexto, el mercado residencial se encuentra frenado ante la falta de certidumbre en la economía nacional para concretar colocaciones de inmuebles, expuso el expresidente del Club de Industriales de Querétaro y director de Casas Ponty, Alfonso García Alcocer.

“El sector inmobiliario está nervioso porque no hay una certidumbre, no hay una certeza de qué es lo que va a pasar, vemos el mercado inmobiliario residencial muy frenado por las decisiones de las personas que pueden acceder a una casa de 5 millones para arriba y que no saben qué va a pasar con el país”, declaró.

De acuerdo con el especialista en el sector inmobiliario, uno de los factores que ha influido en generar poca certeza es la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco; aunado a la reducción en el presupuesto federal para subsidio de vivienda económica, lo que ha detenido el desarrollo de este segmento habitacional.

Se prevé que en la segunda mitad del año se mantenga estas condiciones de incertidumbre, por lo que es necesario que a través del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 se brinde certidumbre en el gasto público, lo que se traduciría en generar un escenario que motive el desarrollo de Iniciativa Privada.

Pese a este escenario –añadió– en la entidad, aunque se percibe un freno en el sector residencial, el resto de las vertientes inmobiliarias muestra movimiento.

En tanto, ramas como la vivienda vertical atraviesa por un periodo de constante construcción, pero que en el mercado aún está supeditada a vivienda horizontal; los altos costos del inmueble vertical, que ronda en 40,000 pesos el metro cuadrado, resultan menos competitivo ante el costo de la vivienda horizontal cuyo metro cuadrados ronda en 20,000 pesos.

“Vemos mucha construcción de edificios, eso quiere decir dinamismo, empuje; también hay que reconocer que el mercado para los edificios hoy día no es de total aceptación porque el precio por metro cuadrado de un edificio cuesta lo doble que una casa”, abundó.

Negociación

La presidenta del capítulo Querétaro de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliario ( AMPI), Ivonne Gutiérrez Hernández, refirió que la comercialización de vivienda alta ha mostrado detenimiento, por lo que no se han presentado alzas de precios en este segmento de inmueble, dado que se busca negociar entre compradores y vendedores para lograr las ventas.

A este escenario se añade que, durante el primer trimestre del año, la entidad reportó un aumento de 7.8% en el precio de vivienda, en relación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con información de la Sociedad Hipotecaria Federal.

En tanto, la AMPI crea estrategias de comercialización en otros productos, como en el industrial, un segmento que había sido poco explorado por la asociación.

