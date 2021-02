La titular de la Secretaría de Energía federal, Rocío Nahle García, hizo un llamado a la población de la Ciudad de México para llevar a cabo un ahorro de energía, esto en medio de los apagones que se han registrado en las diferentes entidades federativas.

En videoconferencia de prensa y en compañía de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria federal mencionó que entre las acciones que pueden realizar los capitalinos para apoyar al sistema eléctrico del país destacan el apagar la luz de una habitación que no esté ocupada, así como desconectar los equipos que no se estén utilizando, como televisores y celulares.

“Es exhortar a la población a que hagan un ahorro eficiente de la energía. Este ahorro eficiente es: si no estamos ocupando una habitación, no tener las luces prendidas; si tenemos un equipo conectado y no lo estamos utilizando, pues desconectarlo. Y hacer el uso eficiente de la energía, ese es el ahorro para, en estas próximas 48 horas que entra el frente frío número 36, mantener el sistema eléctrico nacional en forma continua para todos los mexicanos, sobre todo, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, que es donde el frío está bastante fuerte”, solicitó a los habitantes de la urbe, luego de presentar el proyecto de la Central Eléctrica Fotovoltaica de la Central de Abasto.

Recordó que los diferentes estados del país se vieron afectados por la actual tormenta invernal que se encuentra en Estados Unidos y en el norte de México, la cual ocasionó que la infraestructura que transporta gas natural esté congelada, y por lo mismo, una parte del sistema eléctrico nacional no se está dando abasto.

Precisó que, para mantener la continuidad del sistema eléctrico nacional, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) puso a disposición todas sus plantas, y gracias a ello 99% de los usuarios ya tienen servicio, mientras que faltan 80,000.

“Hoy en el transcurso del día estamos manteniendo la generación. Ya se inyectó gas a través de Manzanillo, llegó un barco de Gas LPG, se inyectó gas al sistema de Sistrangas (Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural) para llevar a algunas plantas, también de la CFE”, dijo.

Ante los rumores sobre posibles cortes de energía en la capital del país, Rocío Nahle descartó que se vaya a dar alguno este miércoles y garantizó el abastecimiento de energía para la Zona Metropolitana del Valle de México.

Hospitales, prioridad

Reiteró que, a pesar de que se realizaron cortes intermitentes de energía, ningún hospital de México se quedó sin luz.

“Esa es la prioridad en este momento, ningún hospital. El Centro Nacional de Control de Energía anunció ayer cortes programados, en caso de ser necesario y rotativos; que van de entre 15 y 30 minutos, en caso de ser necesario”, puntualizó.

